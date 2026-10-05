Coppa Bernocchi 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Lapeira per il bis. L’Italia punta su Romele e Raccagni Noviero

Non si è ancora spento l’eco dello splendido fine settimana per i colori azzurri che è già tempo di voltare pagina. La settimana che conduce all’ultima Classica Monumento della stagione si apre con uno degli appuntamenti tipici della tradizione nostrana. Si corre la Coppa Bernocchi.

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero 107, parte da Legnano alle 12:30 e si conclude si conclude nella località lombarda intorno alle 16:30 dopo 178 chilometri. Si decide l’erede del francese Dorian Godon, vincitore dell’edizione 2025.

PERCORSO

I corridori, dopo aver affrontato una parte iniziale pianeggiante, si immettono nel circuito della Valle Olona. L’anello misura 16,6 chilometri e sarà ripetuto per sette volte: lo strappo di San Pancrazio e la salita di Caramanna saranno le principali difficoltà altimetriche da affrontare. Quando mancheranno 33,9 chilometri dall’ arrivo ci sarà l’uscita dal circuito per un lungo tratto finale in pianura.

FAVORITI

Il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek, corridore veloce che può tenere in maniera egregia sulle salite odierne, è, molto probabilmente, il più atteso. Rientrano nel novero dei favoriti il francese Paul Lapeira, reduce dal trionfo nella Coppa Agostoni, il vincitore dello scorso anno Dorian Godon della Netcompany Ineos che sarà scortato dal duo Filippo Ganna-Ben Turner, lo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis e il britannico Adam Yates della UAE Team Emirates-XRG; la formazione emiratina potrà contare su un vasto ventaglio di opzioni grazie al trio Wellens-Narvaez-Arrieta. Attenzione anche a Guillermo Thomas Silva, uruguaiano della XDS Astana Team.

In casa azzurra gli occhi saranno puntati su Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step, reduce dal terzo posto ottenuto ieri a Lissone, sul trio della XDS Astana Alessandro Romele–Alberto Bettiol-Davide Ballerini e sul veterano Damiano Caruso.

PROGRAMMA COPPA BERNOCCHI 2026

Lunedì 5 ottobre

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 16:30 circa

DOVE VEDERE LA COPPA BERNOCCHI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15:00

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15:00; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 15:00

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12:30