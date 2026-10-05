Coppa Bernocchi 2026, Isidore beffa Dati sul traguardo di Legnano

Anche l’edizione numero 107 della Coppa Bernocchi parla francese. Dopo il successo dello scorso anno di Dorian Godon, arriva quello del connazionale Noa Isidore, che firma la sua terza vittoria tra i professionisti, sicuramente la più importante della sua ancora giovanissima carriera. Il 22enne della Decathlon CMA CGM Team è stato perfetto nello sprint sul traguardo di Legnano, partendo al momento giusto e beffando quasi sul traguardo Tommaso Dati (Team UKYO), mentre in terza posizione ha concluso l’olandese Marijn Van den Berg (EF Education – Easy Post).

La fuga di giornata ha visto protagonisti fin dai primi chilometri Samuel Fernandez (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort). Il gruppo lascia fare e controlla abbastanza agevolmente, anche se ci sono una serie di continui scatti per provare a portare via un ulteriore gruppetto.

A cinquanta chilometri dal traguardo ci prova anche Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), che riesce ad allungare sul gruppo insieme anche a Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ United), Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ United).

Questi corridori, però, non riescono mai a riprendere il gruppo di testa, che intanto ha perso Samuel Fernandez. Le squadre dei velocisti si mettono in moto e ricuciono il divario, con anche Filippo Ganna che si è messo in testa al gruppo per aumentare l’andatura e accorciare il distacco. Samitier, Granger e Zoccarato ci provano fino alla fine, ma vengono raggiunti a due chilometri dal traguardo.

Una brutta caduta a metà gruppo (coinvolto anche Ganna) nel finale mette ancora più pressione sull’arrivo. Comincia la volata e prova a partite lungo Tommaso Dati, ma viene rimontato quasi proprio sul traguardo da Isidore, che sceglie il momento giusto e vince la Coppa Bernocchi. Terzo posto per Van den Berg, che ha preceduto Orluis Aular (Movistar) ed Alessandro Romele (Astana). In Top- 10 anche Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe), ottavo davanti ad Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) e Filippo Baroncini (UAE Team Emirates – XRG).