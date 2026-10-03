Coppa Bernocchi 2026: il percorso ai raggi X. Il circuito della Valle Olona cuore pulsante della gara

Il calendario delle classiche italiane di fine stagione prosegue senza soste e propone un nuovo immancabile appuntamento della tradizione nostrana. Il Trittico Lombardo si prepara a vivere il secondo atto con la Coppa Bernocchi che si disputerà lunedì 5 ottobre.

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero centosette, prende il via da Legnano e si conclude nella medesima località dopo 178,1 chilometri. Lo scorso anno il francese Dorian Godon ha conquistato il successo davanti al danese Tobias Lund Andresen e a Giovanni Lonardi.

Il percorso dell’edizione 2026 si sviluppa seguendo il solco di una tradizione che si è ormai consolidata nel corso degli anni. I corridori iniziano le loro fatiche affrontando un tratto in pianura prima di entrare in quella che rappresenta la parte culminante della gara.

A caratterizzare l’andamento della corsa sarà infatti il circuito della Valle Olona che sarà ripetuto per sette volte, una in meno rispetto al 2025. L’anello propone lo strappo di San Pancrazio e la salita di Caramanna, asperità di 1,6 km al 6,1% di pendenza media, come difficoltà altimetriche. L’ultimo passaggio si concluderà quando mancheranno 33,9 chilometri al traguardo e sarà seguito da un tratto in linea che potrebbe riaprire la gara.