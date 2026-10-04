Coppa Agostoni 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. UAE squadra da battere, Romele outsider interessante

Si apre il Trittico Lombardo con l’edizione numero 79 della Coppa Agostoni, che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Un appuntamento storico per gli amanti del ciclismo con partenza e arrivo a Lissone dopo 166.7 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 12.55

PERCORSO

I corridori, dopo una ventina di chilometri dal via, entreranno nel classico circuito del Lissolo che sarà ripetuto per quattro volte. Le salite di Sirtori,1,5 km al 4,9%, Colle Brianza 3,8 km al 6%, e Lissolo, 4 km al 4,3% offriranno il terreno necessario per creare selezione e generare gli attacchi di chi vorrà puntare al bersaglio grosso. Bisognerà però prestare la doverosa attenzione agli ultimi 35 chilometri, per lo più pianeggianti, che potrebbero rimettere tutto in gioco nella cavalcata verso il traguardo di Via Matteotti.

FAVORITI

Fari puntati soprattutto sulla UAE Team Emirates XRG, che vedrà al via il campione del mondo Brandon McNulty, ma anche tantissimi altri corridori che possono dire la loro per la vittoria come Benoît Cosnefroy, Adam Yates e Jhonatan Narváez. Attenzione anche all’americano Quinn Simmons (Lidl-Trek), che ha dimostrato a Montreal di avere una buona gamba. Tra le fila italiane uno sguardo di interesse sicuramente su Andrea Bagioli, Lorenzo Fortunato e Alessandro Romele, che ben si è messo in mostra all’ultima Vuelta.

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2026

Domenica 4 Ottobre

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA COPPA AGOSTONI 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.40 Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport