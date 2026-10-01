Coppa Agostoni 2026: il percorso ai raggi X. La salita del Lissolo passaggio chiave per infiammare la corsa

Sarà una domenica densa di appuntamenti importanti quella che attende gli appassionati di ciclismo. Si corre domenica 4 ottobre, in contemporanea alla prova su strada della categoria élite maschile degli Europei di Lubiana, la Coppa Agostoni, tradizionale appuntamento del calendario delle classiche italiane di fine stagione.

La storica corsa in linea, giunta alla settantanovesima edizione, rappresenta il primo atto di quel Trittico Lombardo che con la Coppa Bernocchi di lunedì 5 e la Tre Valli Varesine di martedì 6 precede il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione.

La Coppa Agostoni 2026, nel solco di una tradizione ormai consolidata, conferma il medesimo percorso delle ultime due edizioni. La gara mantiene lo stesso tracciato che è stato però accorciato a 163,4 chilometri, soluzione adottata dagli organizzatori per rendere la corsa ancora più aperta e imprevedibile.

La corsa parte da Lissone alle 13:04 e arriva nella medesima località intorno alle 17:00. I corridori, dopo una ventina di chilometri dal via, entreranno nel classico circuito del Lissolo che sarà ripetuto per quattro volte. Le salite di Sirtori,1,5 km al 4,9%, Colle Brianza 3,8 km al 6%, e Lissolo, 4 km al 4,3% offriranno il terreno necessario per creare selezione e generare gli attacchi di chi vorrà puntare al bersaglio grosso. Bisognerà però prestare la doverosa attenzione agli ultimi 35 chilometri, per lo più pianeggianti, che potrebbero rimettere tutto in gioco nella cavalcata verso il traguardo di Via Matteotti.