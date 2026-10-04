Conegliano riparte a razzo in Serie A1, senza Gabi, Fahr e Haak. Adigwe in spolvero, Cuneo ko

Conegliano ha sconfitto Cuneo con un secco 3-0 (25-13; 25-16; 25-20) nell’incontro valido per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile, incominciando con il piede giusto la propria stagione e iniziando la difesa dello scudetto. Le Pantere si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, dominando i primi due set e poi rimontando da 3-6 nella terza frazione. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, fresco di trionfo agli Europei con la Turchia, hanno dimostrato una superiorità schiacciante contro la compagine piemontese, pur non giocando con la formazione di riferimento.

La centrale Sarah Fahr, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la schiacciatrice Gabi sono rimaste a riposo, l’opposto Isabelle Haak è subentrata soltanto per alcuni scambi (3 punti). A trascinare le Pantere sono state la bomber Merit Adigwe (14 punti) e il martello Zhu Ting, affiancata di banda da Fatoumatta Sillah (7). Al centro si sono distinte Anastasia Cekulaev (9 punti, 2 muri) e Linda Manfredini (8), sotto la regia della cinese Di Yao.

Tra le fila di Cuneo si sono distinte Sofia Ferrarini (9 punti), Anna Tikhomirova (7) e Masa Pucelj (7). La corazzata veneta tornerà in campo, sempre di fronte al proprio pubblico, nella giornata di sabato 10 ottobre (ore 20.30) per incrociare Busto Arsizio, mentre le piemontesi faranno visita a Talmassons domenica 11 ottobre (ore 17.00).