Conegliano, prima il dominio poi la sofferenza: Busto si arrende in tre set

Non concede spazio alle sorprese la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano, che nella seconda giornata della Serie A1 femminile supera con un netto 3-0 (25-9, 25-21, 27-25) la Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio e conquista un successo costruito attraverso una partenza travolgente e una gestione lucida dei momenti più delicati. Al Palaverde, davanti a 4993 spettatori, la formazione di Daniele Santarelli domina il primo parziale, incontra maggiore resistenza nel secondo e deve ricorrere ai vantaggi nel terzo per chiudere una sfida durata un’ora e 26 minuti. Raphaela Folie viene premiata come MVP, in una serata nella quale le padrone di casa mettono in mostra soprattutto la superiorità a muro e la maggiore incisività offensiva.

Il primo set è un autentico monologo delle pantere, che prendono immediatamente il controllo delle operazioni e non concedono praticamente nulla alle avversarie. Conegliano scappa sull’8-5, dilaga fino al 16-7 e raggiunge il 21-9, prima di chiudere con un eloquente 25-9 in appena 18 minuti. Busto fatica enormemente a trovare soluzioni efficaci in attacco, mentre le venete impongono il proprio ritmo sfruttando una ricezione solida e un sistema muro-difesa che limita le iniziative delle ospiti.

La squadra di Enrico Barbolini cambia decisamente atteggiamento nella seconda frazione, riuscendo finalmente a mettere pressione alle campionesse di casa. Busto conduce 8-5 e 16-13, approfittando di qualche imprecisione delle pantere e trovando maggiore continuità nella fase offensiva. Conegliano, però, non perde lucidità, ricuce progressivamente lo svantaggio e ribalta la situazione nella parte conclusiva del parziale. Il sorpasso porta le padrone di casa avanti 21-17 e il 25-21 sancisce il raddoppio delle venete, capaci di cambiare marcia proprio quando il set sembrava prendere una direzione diversa.

Ancora più combattuta la terza frazione, nella quale Busto conferma i progressi e prova a riaprire la partita. Le ospiti partono avanti 8-7, ma Conegliano ribalta la situazione sul 16-15 e successivamente sul 21-20. Il finale diventa una battaglia punto a punto, con le farfalle determinate a prolungare l’incontro. Le pantere riescono però a imporsi 27-25, evitando il quarto set e completando un successo meno agevole di quanto il risultato complessivo possa suggerire.

Sul piano individuale Isabelle Haak è la miglior realizzatrice di Conegliano con 18 punti, mentre Gabi e Sarah Fahr ne aggiungono 9 a testa. Otto punti per Zhu Ting e sette per Folie, protagonista di una prestazione da MVP impreziosita da tre muri. Dall’altra parte Lena Grozer chiude con 15 punti, Yukiko Wada con 12 e Alice Torcolacci con 6.

A fare la differenza sono soprattutto i 12 muri vincenti di Conegliano contro i 4 di Bustoe il rendimento offensivo, con le venete al 43% contro il 30% delle avversarie. Numeri che fotografano la superiorità delle pantere, anche se la reazione delle lombarde dopo un primo set da dimenticare rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo del campionato.