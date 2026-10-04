Conegliano-Cuneo oggi in tv, A1 volley femminile: orario 4 ottobre, canale, streaming

La difesa del titolo comincia davanti al pubblico del Palaverde. La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ospiterà la Granda Volley Cuneo domenica 4 ottobre alle 17.00 a Villorba, nella prima giornata della Serie A1 femminile 2026-2027. Le campionesse d’Italia si presentano all’esordio con un gruppo che conserva gran parte dei propri riferimenti, mentre le piemontesi dovranno affrontare subito una delle trasferte più impegnative del campionato.

La formazione di Daniele Santarelli riparte dalla diagonale composta da Joanna Wołosz e Isabelle Haak, garanzia di qualità nella costruzione e nella finalizzazione del gioco. La regista polacca può contare su attaccanti capaci di offrire soluzioni lungo tutta la rete: Gabi e Zhu Ting assicurano esperienza e completezza sulle bande, combinando efficacia offensiva e contributo in ricezione. Un equilibrio che consente all’Imoco di mantenere molte opzioni anche quando il primo tocco non è perfetto.

Al centro resta fondamentale Sarah Fahr, mentre il reparto accoglie Raphaela Folie, Anastasia Cekulaev e Linda Manfredini. Alternative che permetteranno a Santarelli di variare gli assetti e distribuire gli impegni durante la stagione. In regia Yao Di offre un’ulteriore soluzione di grande esperienza, mentre la seconda linea continua ad avere in Monica De Gennaro il proprio riferimento per letture difensive e gestione della ricezione.

Cuneo arriva al Palaverde con la necessità di trovare rapidamente continuità nei nuovi equilibri offensivi. Noemi Signorile resta il punto di riferimento al palleggio, chiamata a valorizzare le caratteristiche delle compagne e a mantenere varietà nella manovra. Tra le conferme ci sono Masa Pucelj ed Ela Koulisiani, mentre la partenza di Binto Diop porta maggiore attenzione sul rendimento delle nuove opposte Lisania Grafort e Francesca McBride.

Il primo passaggio per le ospiti sarà contenere la pressione del servizio di Conegliano. Una ricezione precisa consentirebbe a Signorile di coinvolgere più attaccanti, evitando di affidarsi troppo spesso alla palla alta contro un muro organizzato. Serviranno ordine e pazienza anche negli scambi prolungati, nei quali la qualità difensiva delle Pantere può costringere le avversarie a cercare più volte il punto.

Cuneo dovrà cercare di incidere anche dai nove metri, assumendosi qualche rischio per allontanare Wołosz dalla rete e ridurre le combinazioni dell’attacco veneto. Conegliano parte nettamente favorita, ma vorrà accompagnare il risultato con una prestazione convincente e con buone indicazioni dalle nuove arrivate. Per le piemontesi, l’esordio sarà soprattutto un test severo sulla tenuta del gruppo e sulla capacità di restare competitive sotto pressione.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba domenica 4 ottobre con inizio alle 17.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e Granda Volley Cuneo.

A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 4 ottobre – PalaVerde di Villorba

Ore 17.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Granda Volley Cuneo

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport