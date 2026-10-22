Con quale numero partirà Anna Trocker a Soelden? La situazione nella World Cup Starting List

Dopo aver fallito la qualificazione alla seconda manche nelle prime cinque gare della carriera nel Circo Bianco, Anna Trocker ha chiuso con il botto lo scorso inverno facendo doppietta ai Mondiali Junior di Narvik e centrando soprattutto due top10 (ottava in gigante, nona in slalom) in occasione delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 sulle nevi di Lillehammer.

La diciassettenne altoatesina si appresta adesso a cominciare la sua prima vera stagione a tempo pieno nel circuito maggiore con l’obiettivo di entrare il prima possibile tra le migliori 30 della World Cup Starting List di specialità. Ad oggi, quando mancano pochi giorni all’opening di Soelden, la giovane promessa azzurra occupa infatti il 42° posto nella WCSL di gigante e dovrà partire con un pettorale superiore al 30 nella prima manche sul ghiacciaio del Rettenbach.

Tra ritiri e assenze per infortunio (lista che comprende sicuramente almeno Gut-Behrami, Grenier, Goggia, Brignone, Liensberger, Astner e Direz) Trocker salirà a ridosso della top30, ma con ogni probabilità sarà costretta a scendere con un pettorale tra il 32 ed il 40 nella prima discesa a Soelden. Dovendo difendere pochi punti dalla passata stagione, la teenager italiana non avrà comunque difficoltà a fare breccia tra le prime 30 se dovesse riuscire a centrare un paio di risultati positivi da qui a dicembre.

Replicare l’exploit di marzo alle Finali di Lillehammer sarà quasi impossibile con questi pettorali, ma Anna ha tutte le carte in regola per cominciare il suo percorso di crescita tra le grandi macinando qualificazioni alla seconda manche (se possibile in entrambe le specialità tecniche) e migliorando progressivamente la sua posizione di partenza per poi mettere nel mirino in futuro le posizioni di vertice.