Come cambia il tabellone di Lorenzo Musetti a Lione con l’eliminazione di Vacherot. Insidia dalla Francia

Dopo aver sconfitto in due set Matteo Arnaldi e la wild card locale Moise Kouamè, Lorenzo Musetti tornerà in campo domani per affrontare Luca Van Assche ai quarti di finale dell’ATP 250 di Lione 2026. Arriva dunque un nuovo banco di prova per il tennista azzurro, che sta provando a ritrovare un po’ di continuità per rilanciare la sua candidatura verso le Finals di Coppa Davis e ricostruire la sua fiducia in vista della prossima stagione.

Musetti, n.26 al mondo e accreditato della sesta testa di serie, partirà con i favori del pronostico nel match in programma venerdì 23 ottobre sul veloce indoor della località transalpina. Van Assche rappresenterà però un ostacolo insidioso, dopo aver già battuto questa settimana il qualificato Clement Tabur ed in rimonta il monegasco Valentin Vacherot.

L’unico precedente sorride al 22enne francese n.48 ATP, che ebbe la meglio sul carrarino per 6-3 3-6 6-7 6-3 6-0 al secondo turno degli Australian Open 2024. Il 24enne toscano, in caso di vittoria, troverebbe poi eventualmente in semifinale uno tra la prima testa di serie Flavio Cobolli, il veterano Stan Wawrinka, l’americano n.5 del seeding Brandon Nakashima ed il padrone di casa Kyrian Jacquet.