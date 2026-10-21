Come cambia il tabellone di Cobolli a Lione con l’eliminazione di Landaluce: in palio punti per le Finals

Flavio Cobolli ha scoperto oggi pomeriggio chi sarà il suo primo avversario da affrontare all’ATP 250 di Lione 2026. Promosso direttamente agli ottavi di finale con un bye, il numero 1 del seeding comincerà il suo cammino nel torneo francese incrociando per la terza volta in carriera un tre volte campione Slam del calibro di Stanislas Wawrinka.

Il veterano svizzero, che lascerà il tennis professionistico a fine stagione alla veneranda età di 41 anni, ha infatti sconfitto a sorpresa il giovane spagnolo Martin Landaluce per 6-3 6-7 7-6 dimostrando sul campo di essersi meritato la wild card per il main draw concessa dagli organizzatori. Cobolli ha vinto entrambi i precedenti contro Wawrinka, essendosi imposto sia a Shanghai nel 2024 (6-7 7-6 6-3) che alla United Cup dello scorso gennaio (6-4 6-7 7-6).

Il numero 6 del ranking mondiale, nel caso in cui dovesse battere nuovamente il giocatore elvetico, troverebbe poi ai quarti di finale uno tra lo statunitense Brandon Nakashima (quinta testa di serie) ed il padrone di casa transalpino proveniente dalle qualificazioni Kyrian Jacquet. L’ipotetica semifinale lo vedrebbe fronteggiare poi uno tra Vacherot, Van Assche, Kouame e Musetti.

Questa settimana rischia di rivelarsi decisiva per Flavio nella corsa alle ATP Finals di Torino, infatti sarebbe fondamentale mettere in cascina almeno un centinaio di punti per ampliare il vantaggio nella Race sull’australiano Alex De Minaur (che in questo momento si trova a -660 dal romano), ad oggi il primo degli esclusi dal Master.