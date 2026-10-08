Collari d’Oro 2026, gli italiani premiati con la massima onorificenza sportiva: tra Campioni Olimpici e ori iridati

Lunedì 12 ottobre verranno consegnati i Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. Per questo anno sono stati presi in considerazione gli atleti capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 o di vincere il titolo iridato nelle discipline olimpiche e paralimpiche. Occorre fare una precisazione.

In base al vigente regolamento delle benemerenze, chi ha già ottenuto il Collare d’Oro negli anni precedenti riceverà il Diploma d’Onore, mentre i tecnici saranno insigniti con la Palma d’Oro. La cerimonia avrà luogo presso la palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa a Roma.

I Giochi casalinghi avevano fatto esultare Federica Brignone (oro in gigante e in superG), Lisa Vittozzi (paladina nel biathlon), Francesca Lollobrigida (doppia affermazione nello speed skating), Simone Deromedis (imperatore nello skicross), gli slittinisti Andrea Voetter/Marion Oberhofer e Simon Kainzwaldner/Emanuel Rieder, oltre alle perle nelle staffette di speed skating maschile e short track mista.

In ambito iridato si segnalano le affermazioni dei velisti Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, le tante perle della scherma e l’apoteosi dei Cavalieri delle Acque nel canottaggio, senza dimenticarsi di Francesco Fortunato ai Mondiali a squadre di marcia. Nel comunicato è stato puntualizzato che non potranno essere presenti la nuotatrice Sara Curtis e i tennisti Jannik Sinner (confermatosi a Wimbledon), Sara Errani, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori.

COLLARI D’ORO E DIPLOMI D’ONORE

Sport del Ghiaccio: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser (Collare d’Oro); Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti (Diploma d’Onore).

Sport Invernali: Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder (Collare d’Oro); Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis (Diploma d’Onore).

Atletica Leggera: Francesco Fortunato (Diploma d’Onore).

Vela: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini (Collare d’Oro).

Scherma: Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio (Collare d’Oro); Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Diploma d’Onore).

Canottaggio: Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Diploma d’Onore).

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini (Collare d’Oro); Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini (Diploma d’Onore).

Para Ciclismo: Andrea Biancalani (Collare d’Oro), Fabrizio Cornegliani (Diploma d’Onore).

Para Tiro a Segno: Tommaso Starec (Collare d’Oro)

VINCITORI SUMMER DEAFOLYMPICS 2025: Matteo Masetti, Federico Tamborrino e Viola Scotto Di Carlo (Collare d’Oro).

PALME D’ORO AL MERITO TECNICO

Luca Zenti (Atletica Leggera), Vittorio Altobelli (Canottaggio), Thomas Maggiora (Nuoto), Agostino Sanacore e Alessandro Puccini (Scherma), Armin Zoeggeler (Sport Invernali, slittino), Danny Gerardini (Sci Alpino), Igor Confortini (Para Snowboard).

SOCIETÀ E PERSONALITÀ

SOCIETÀ SPORTIVE



A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ACF Fiorentina S.r.l., Circolo del Tennis Palermo A.S.D., Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili, Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus (Collare d’Oro).

PERSONALITÀ



Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli (Collare d’Oro).

STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO



Andrea De Gennaro, Salvatore Luongo, Carmine Masiello e Vittorio Pisani.

All’evento non potranno partecipare i seguenti insigniti: Sara Curtis (Nuoto, Collare d’Oro), i tennisti Jannik Sinner e Sara Errani (Diploma d’Onore), Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego (Collare d’Oro), Andrea Vavassori (Collare d’Oro e Diploma d’Onore), Antonio Conserva (Stella d’Oro).