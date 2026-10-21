Cobolli-Wawrinka, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming

Nella quarta giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ATP 250 di Lione 2026 di tennis anche per il numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che affronterà nel secondo turno del main draw la wild card elvetica Stan Wawrinka.

L’incontro degli ottavi di finale in cui si affronteranno il tennista italiano e lo svizzero sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di domani, giovedì 22 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: in ogni caso il match si giocherà non prima delle ore 19.00.

Il match tra Flavio Cobolli e l’elvetico Stan Wawrinka negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Lione sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP LIONE 2026

Giovedì 22 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Dalle ore 12.00

Romain Arneodo/Ugo Blanchet (Monaco/Francia, WC)-Matisse Bobichon/Kilian Feldbausch(Francia/Svizzera, WC)

Non prima delle ore 14.00

Valentin Vacherot (Monaco, 3)-Luca Van Assche (Francia)

A seguire

Pierre-Hugues Herbert (Francia, Q)-Taylor Fritz (Stati Uniti, 2)

Non prima delle ore 19.00

Flavio Cobolli (Italia, 1)-Stan Wawrinka (Svizzera, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.