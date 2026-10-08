Cobolli-Mannarino, ATP Shanghai 2026: orario, tv, programma, streaming

Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2026 di tennis opporrà l’azzurro Flavio Cobolli, numero 6 del seeding, all’esordio dopo il bye del primo turno, al transalpino Adrian Mannarino.

Il match sarà il primo del programma di domani, venerdì 9 ottobre, che si aprirà alle ore 6.00 italiane sul Grandstand 2: sarà la prima sfida tra i due sul circuito maggiore. Per l’azzurro una vittoria sarebbe fondamentale nella corsa alle ATP Finals.

La sfida che vedrà protagonista Flavio Cobolli nell’ATP Masters 1000 di Shanghai sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP SHANGHAI 2026

Venerdì 9 ottobre

Louis Armstrong Stadium – Dalle ore 6.00 italiane

Flavio Cobolli (Italia, 5)-Adrian Mannarino (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP SHANGHAI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.