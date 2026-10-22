Cobolli in lotta con Medvedev nella Race. E incrementa il vantaggio sul primo degli esclusi per le Finals

Flavio Cobolli accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Lione ed incamera altri 50 punti utili nella corsa verso le ATP Finals: l’azzurro puntella il quinto posto nella Race to Turin e mantiene invariati i 120 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, sesto, ed i 215 sul francese Arthur Fils, ottavo.

L’azzurro, inoltre, allunga su tutti gli altri inseguitori, che questa settimana non sono in campo: Cobolli si porta a +210 sullo statunitense Frances Tiafoe, settimo, a +431 sullo spagnolo Rafael Jodar, nono, e, soprattutto, a +710 sull’australiano Alex de Minaur, decimo ed attualmente primo degli esclusi dalle Finals.

Va ricordato che a disposizione ci sono ancora, oltre ai punti da assegnare questa settimana ad Almaty, Bruxelles e Lione, i 500 della prossima settimana a Vienna e Basilea ed i 1000 a Parigi: Cobolli non potrà agguantare l’aritmetica qualificazione già in Francia, ma il suo margine ora è davvero ragguardevole.

Va ricordato che Jannik Sinner ha già concluso la propria stagione per un infortunio, quindi è questo il motivo per il quale la corsa va fatta sul decimo classificato della Race to Turin, dato che, inoltre, gli altri campioni Slam della stagione (Zverev ed Alcaraz) sono già aritmeticamente qualificati alle Finals.

RACE TO TURIN AL 22 OTTOBRE