Cobolli-Berrettini oggi, ATP Vienna 2026: orario, tv, programma, streaming

Giornata con derby italiano nell’ATP 500 di Vienna 2026 di tennis: il numero 4 del seeding, Flavio Cobolli, affronterà un connazionale nel secondo turno (gli ottavi di finale) del tabellone principale di singolare maschile, ovvero Matteo Berrettini.

L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno i due tennisti italiani sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 13.30 di oggi, giovedì 29 ottobre, sul Centre Court: il match si giocherà comunque non prima delle ore 20.00.

Il match tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini del secondo turno dell’ATP 500 di Vienna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP VIENNA 2026

Giovedì 29 ottobre

Centre Court – Dalle ore 13.30

Cameron Norrie (Gran Bretagna)-Daniil Medvedev (Russia, 3)

Non prima delle ore 15.00

Nikoloz Basilashvili (Georgia, SE)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima delle ore 17.30

Alexander Zverev (Germania, 1)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Non prima delle ore 20.00

Flavio Cobolli (Italia, 4)–Matteo Berrettini (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.