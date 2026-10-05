Classifica Nations League, l’Italia scavalca il Belgio e insegue la Francia

Al termine della quarta giornata, la prima del girone di ritorno, l’Italia si è issata al secondo posto nella classifica del Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: comanda la Francia con 10 punti, seguita dagli azzurri, secondi a quota 7, che scavalcano il Belgio, terzo con 6, infine la Turchia è ancora ferma a zero.

Questa sera, infatti, l’Italia ha battuto la Turchia per 3-1, mentre la Francia si è imposta in rimonta sul Belgio per 4-1: a novembre, negli ultimi due incontri, gli azzurri ospiteranno i transalpini e poi andranno a giocarsi il tutto per tutto in Belgio nell’ultima sfida del raggruppamento.

In ciascuno dei quattro gironi della Lega A, infatti, le prime due classificate accedono ai quarti di finale, mentre le due peggiori quarte retrocedono direttamente in Lega B, invece le due peggiori terze e le due migliori quarte giocano gli spareggi con le seconde classificate della Lega B. Le due migliori terze sono invece salve.

Questo particolare meccanismo per retrocessioni e spareggi è dettato dalla necessità di passare ad un format con tre Leghe al posto delle attuali quattro, con 18 squadre per Lega in luogo delle attuali 16 (attualmente solo la Lega D è formata da 6 squadre, dato che il totale è di 54).

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

1. Francia 10 punti in 4 partite (Differenza reti +5)

2. Italia 7 punti in 4 partite (Differenza reti +3)

3. Belgio 6 punti in 4 partite (Differenza reti +1)

4. Turchia 0 punti in 4 partite (Differenza reti -9)