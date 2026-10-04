MotoGP
Classifica Moto3 2026: Quiles domina, +127 su Almansa. Nono Bertelle
CLASSIFICA MOTO3 2026
1 QUILES Maximo SPA 326
2 ALMANSA David SPA 199
3 CARPE Alvaro SPA 191
4 URIARTE Brian SPA 187
5 MORELLI Marco ARG 146
6 PERRONE Valentin ARG 120
7 DANISH Hakim MAL 105
8 PRATAMA Veda INA 105
9 BERTELLE Matteo ITA 96
10 SALMELA Rico FIN 81
11 CRUCES Adrian SPA 79
12 PINI Guido ITA 70
13 O’GORMAN Casey IRL 70
14 KELSO Joel AUS 67
15 ESTEBAN Joel SPA 66
16 O’SHEA Eddie GBR 65
17 FERNANDEZ Adrian SPA 62
18 MUÑOZ David SPA 61
19 RIOS Jesus SPA 49
20 YAMANAKA Ryusei JPN 39
21 OGDEN Scott GBR 30
22 GONZALEZ David SPA 7
23 URIARTE Marcos SPA 6
24 BUCHANAN Cormac NZE 5
25 RAMMERSTORFER Leo AUT 4
26 MITANI Zen JPN 2
27 MOODLEY Ruche RSA 1
28 SINGHAPONG Kiattisak THA 1
29 CARRARO Nicola ITA 0
30 OGIWARA Ryota JPN 0
31 ABRUZZO Leonardo ITA 0
32 GUTIERREZ Eduardo SPA 0