MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez in testa, Vietti in ottava posizione
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 245.5
2 GUEVARA Izan SPA 235
3 ORTOLA Ivan SPA 181.5
4 ALONSO David COL 166
5 HOLGADO Daniel SPA 154
6 AGIUS Senna AUS 152
7 SALAC Filip CZE 144
8 VIETTI Celestino ITA 133
9 LOPEZ Alonso SPA 117.5
10 VEIJER Collin NED 75.5
11 ARBOLINO Tony ITA 75.5
12 MUÑOZ Daniel SPA 72
13 ESCRIG Alex SPA 63
14 BALTUS Barry BEL 60
15 ÖNCÜ Deniz TUR 47.5
16 ROBERTS Joe USA 44
17 HUERTAS Adrian SPA 42
18 RUEDA Jose Antonio SPA 37
19 LUNETTA Luca ITA 23
20 SASAKI Ayumu JPN 21
21 FERRANDEZ Alberto SPA 17.5
22 CANET Aron SPA 17.5
23 FURUSATO Taiyo JPN 15
24 VD GOORBERGH Zonta NED 13
25 GARCIA Sergio SPA 11
26 PIQUERAS Angel SPA 4
27 AJI Mario INA 3
28 RAMIREZ Marcos SPA 0
29 ZURUTUZA Xabi SPA 0
30 ORRADRE Unai SPA 0
31 NAVARRO Jorge SPA 0
32 FOGGIA Dennis ITA 0
33 ROULSTONE Jacob AUS 0
34 PAWELEC Milan POL 0