Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore totale, vantaggio siderale da campione

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE

1 Nicolò Bulega Aruba.it Racing – Ducati 627

2 Iker Lecuona Aruba.it Racing – Ducati 489

3 Yari Montella Barni Spark Racing Team 277

4 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 237

5 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team 224

6 Lorenzo Baldassarri Team Goeleven 203

7 Axel Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 193

8 Alberto Surra Motocorsa Racing 156

9 Garrett Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 151

10 Alvaro Bautista Barni Spark Racing Team 132

11 Andrea Locatelli Pata Maxus Yamaha 122

12 Miguel Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 118

13 Xavi Vierge Pata Maxus Yamaha 98

14 Tarran Mackenzie MGM Optical Express Racing 81

15 Thomas Bridewell Superbike Advocates 66

16 Danilo Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 61

17 Remy Gardner GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 58

18 Stefano Manzi GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 44

19 Jake Dixon Honda HRC 27

20 Michael van der Mark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23

21 Somkiat Chantra Honda HRC 18

22 Tetsuta Nagashima Honda HRC 7

23 Jonathan Rea Honda HRC 6

24 Bahattin Sofuoglu Motoxracing WorldSBK Team 4

25 Mattia Rato Motoxracing WorldSBK Team 3

26 Loris Baz MGM 3

27 Ryan Vickers Honda HRC 1