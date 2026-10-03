MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2026: Martin a +7 su Marquez, Bezzecchi insegue a -45
Jorge Martin resta al comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della Sprint del GP del Giappone, vinto dallo spagnolo Marc Marquez, davanti al connazionale Diogo Moreira, secondo, ed all’Aprilia di Martin, terzo.
Lo spagnolo Marc Marquez, dunque, si porta a -7 in classifica, davanti a Marco Bezzecchi, che ha perso ulteriore terreno da Martin ed ora si trova a 45 lunghezze di ritardo dal leader, mentre Pedro Acosta resta in quarta posizione a -79.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026
1 Jorge Martin 313
2 Marc Marquez 306
3 Marco Bezzecchi 268
4 Pedro Acosta 234
5 Fabio Di Giannantonio 230
6 Ai Ogura 227
7 Raul Fernandez 205
8 Alex Marquez 158
9 Francesco Bagnaia 156
10 Fermin Aldeguer 115
11 Enea Bastianini 103
12 Luca Marini 98
13 Brad Binder 94
14 Diogo Moreira 74
15 Fabio Quartararo 62
16 Franco Morbidelli 56
17 Johann Zarco 48
18 Joan Mir 33
19 Jack Miller 28
20 Alex Rins 24
21 Toprak Razgatlioglu 18
22 Maverick Viñales 10
23 Iker Lecuona 9
24 Augusto Fernandez 6
25 Pol Espargaro 5