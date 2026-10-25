Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2026-2027: comanda Lucas Pinheiro Braathen, settimo Alex Vinatzer

Lucas Pinheiro Braathen si è portato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino maschile al termine del gigante di Soelden, che ha aperto la stagione. Il norvegese naturalizzato brasiliano comanda con 100 punti, davanti agli svizzeri Loic Meillard, secondo con 80, a -20, e Marco Odermatt, terzo con 60, a -40.

Alex Vinatzer oggi è stato l’unito azzurro ad andare a punti, chiudendo al settimo posto e portando dunque a casa 36 punti, mentre sono usciti nella seconda manche sia Giovanni Franzoni che Giovanni Borsotti. Ovviamente la classifica generale ricalca fedelmente anche quella di specialità del gigante: di seguito tutte le graduatorie della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

1 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 100

2 MEILLARD Loic SUI 80

3 ODERMATT Marco SUI 60

4 RADAMUS River USA 50

5 HAASER Raphael AUT 45

6 GRATZ Fabian GER 40

7 VINATZER Alex ITA 36

8 SOLBERG Eirik Hystad NOR 32

9 ANGUENOT Leo FRA 29

10 FEURSTEIN Patrick AUT 26

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

1 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 100

2 MEILLARD Loic SUI 80

3 ODERMATT Marco SUI 60

4 RADAMUS River USA 50

5 HAASER Raphael AUT 45

6 GRATZ Fabian GER 40

7 VINATZER Alex ITA 36

8 SOLBERG Eirik Hystad NOR 32

9 ANGUENOT Leo FRA 29

10 FEURSTEIN Patrick AUT 26