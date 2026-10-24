Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026-2027: Paula Moltzan in vetta, quinta Asja Zenere
Paula Moltzan si è portata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino femminile al termine del gigante di Soelden, che ha aperto la stagione. La statunitense svetta con 100 punti, davanti alla naturalizzata albanese Lara Colturi, seconda a quota 80, a -20. Terza posizione per la tedesca Emma Aicher, con 60 punti, a -40 dalla testa.
Asja Zenere oggi è stata la migliore delle azzurre, quinta, portando dunque a casa 45 punti, mentre Lara Della Mea, diciottesima, incamerandone 13. Va a punti nella gara d’apertura anche Alice Pazzaglia, 29ma e dunque a quota 2. Ovviamente la classifica generale ricalca fedelmente anche quella di specialità del gigante: di seguito tutte le graduatorie della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2026-2027
1 MOLTZAN Paula USA 100
2 COLTURI Lara ALB 80
3 AICHER Emma GER 60
4 HECTOR Sara SWE 50
5 ZENERE Asja ITA 45
6 RAST Camille SUI 40
7 SHIFFRIN Mikaela USA 36
8 ROBINSON Alice NZL 32
9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 29
9 GRITSCH Franziska AUT 29
18 DELLA MEA Lara ITA 13
29 PAZZAGLIA Alice ITA 2
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2026-2027
1 MOLTZAN Paula USA 100
2 COLTURI Lara ALB 80
3 AICHER Emma GER 60
4 HECTOR Sara SWE 50
5 ZENERE Asja ITA 45
6 RAST Camille SUI 40
7 SHIFFRIN Mikaela USA 36
8 ROBINSON Alice NZL 32
9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 29
9 GRITSCH Franziska AUT 29
18 DELLA MEA Lara ITA 13
29 PAZZAGLIA Alice ITA 2