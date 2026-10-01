Cisse salva la faccia all’Italia U21: gol al 95’ in Armenia, qualificazione ancora possibile

Vince l’Italia del CT Silvio Baldini nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella nona giornata, la quarta e penultima del girone di ritorno, gli azzurrini passano per 0-1 in trasferta contro l’Armenia e restano così in corsa per il primo posto nel girone. Nell’ultima sfida l’Italia dovrà battere con due gol di scarto la Polonia per qualificarsi direttamente alla competizione continentale.

Nel primo tempo giocato all’FFA Academy Stadium di Yerevan, non si registrano emozioni e l’unica annotazione degna è l’ammonizione di Pisilli al 31′. Nella ripresa i cambi effettuati da Baldini hanno effetto, con gli ingressi di Lulli, Liberali e Cissé che danno nuova linfa all’attacco azzurro.

Al 52′, poi, entra anche Fortini: l’Italia spinge, ma è fermata dai legni. Al 55′ traversa di Fini, ma gli azzurrini continuano a spingere, e per un tocco di braccio di Manukyan al 77′ arriva il rigore per l’Italia. Sul dischetto va Koleosho, che però si fa ipnotizzare da Ghazaryan.

Nel finale l’Italia attacca a pieno organico e si espone alle ripartenze armene, ma i padroni di casa pensano a difendere il pareggio: al minuto 86 traversa di Comuzzo, ma gli azzurrini non si arrendono e nel corso del quinto minuto di recupero vengono premiati dalla staffilata di Cissé che si infila nell’angolino e regala lo 0-1 all’Italia.