Ciclismo, Valdengo pronta ad ospitare i Campionati Italiani a cronometro

Roberto Pella, Sindaco di Valdengo, attraverso una nota stampa, dichiara che la località piemontese è pronta ad ospitare i Campionati Italiani a cronometro di ciclismo per le categorie allievi e junior, uomini e donne, under 23 uomini ed élite donne, per le quali ancora non sono state assegnate le maglie tricolore.

L’Amministrazione Comunale di Valdengo ha dato così la propria disponibilità per organizzare i Campionati italiani nel corso delle prossime due settimane: a Valdengo si organizzano da oltre 30 anni molteplici corse per le categorie giovanissimi ed allievi, in collaborazione la società sportiva Ucab Biella.

Il paese piemontese, inoltre, ha ospitato nel 2014 e nel 2017 la partenza di una tappa del Giro d’Italia: l’Amministrazione ha comunicato la propria disponibilità all’organizzazione al presidente di Visit Piemonte, al quale la Federciclismo ha assegnato il compito di individuare la location per le sei prove citate.

A pochissimi giorni dall’evento, la candidatura di Valdengo è sostenuta dal Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, dai sindaci di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, Cerreto Quaregna, Katia Giordani e di Candelo, Paolo Gelone.

Parere positivo è giunto, inoltre, dalla Questura, dalla Prefettura e dalla Provincia di Biella, mentre per la parte sportiva l’organizzazione dell’evento sarebbe onere dell’Ucab Biella, rappresentata dal Presidente Filippo Borrione, che appoggia la candidatura di Valdengo.