Ciclismo su pista, un’Italia ambiziosa ai Mondiali di Shanghai con Ganna e Milan

Da domani si alza il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista. Quest’anno la rassegna iridata si disputerà a Shanghai ed in Cina arriva un’Italia decisamente ambiziosa e che ha come obiettivo quello di migliorare il bottino di medaglie dello scorso anno a Santiago del Cile, quando furono due i titoli vinti (oro inseguimento femminile a squadre ed Elia Viviani nell’eliminazione) oltre al bronzo di Consonni-Guazzini nella Madison.

I fari sono puntati soprattutto sul ritorno in pista di Filippo Ganna e Jonathan Milan, che ovviamente rappresentano due certezze assolute per la squadra azzurra. Si riproporrà il quartetto olimpico con Francesco Lamon e Simone Consonni, ma oltre a loro ci saranno anche tre giovanissimi già decisamente competitivi come il 19enne Alessio Magagnotti, i 20enni Davide Stella e Etienne Grimod e il 21enne Matteo Fiorin.

Il principale obiettivo di Ganna e Milan, che entreranno in azione già dalla prima giornata, è di trascinare il quartetto azzurro verso una medaglia o comunque un piazzamento importante ai fini del ranking di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. Da capire se poi se poi sia il piemontese sia il friulano parteciperanno all’inseguimento individuale, dove ovviamente possono andare a caccia di un’ulteriore medaglia.

L’Italia punta moltissimo anche sull’inseguimento a squadre femminile, visto che le azzurre si presentano in Cina da campionesse in carica e cercheranno di difendere il titolo vinto. Sono presenti quattro delle cinque iridate (Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini), con la sola assenza dell’infortuna Federica Venturelli. Attenzione anche alla Madison con la coppia olimpica Consonni-Guazzini che è sicuramente tra le favorite per il podio.

Per quanto riguarda le gare di velocità la decisione dei CT azzurri è stata quella di convocare un gruppo sicuramente giovane ma comunque con già alcune partecipazioni agli eventi internazionali. L’obiettivo sarà quello di ottenere punti importanti in chiave qualificazione olimpica. Spicca la convocazione del diciottenne Filippo Cusumano, che è stato bronzo a livello juniores nel team sprint e che ormai ha effettuato un passaggio definitivo dalla BMX alla pista.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre

Inseguimento a squadre donne, qualificazioni (ore 04:30)

Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (ore 06:29)

Team sprint donne, qualificazioni (ore 08:33)

Team sprint uomini, qualificazioni (ore 09:30)

Team sprint donne, primo turno (ore 12:35)

Team sprint uomini, primo turno (ore 12:43)

Scratch donne (ore 12:59)

Inseguimento a squadre uomini, primo turno (ore 13:17)

Team sprint donne, finali (ore 13:55)

Team sprint uomini, finali (ore 14:05)

Giovedì 15 ottobre

Keirin uomini, primo turno (ore 06:00)

Sprint donne, qualificazioni (ore 06:27)

Keirin uomini, recuperi del primo turno (ore 07:18)

Sprint donne, sedicesimi di finale (ore 07:45)

Keirin uomini, quarti di finale (ore 08:23)

Sprint donne, ottavi di finale (ore 08:37)

Inseguimento a squadre donne, primo turno (ore 11:05)

Sprint donne, quarti di finale – gara 1 (ore 11:33)

Keirin uomini, semifinali (ore 11:49)

Inseguimento a squadre uomini, finali (ore 12:00)

Sprint donne, quarti di finale – gara 2 (ore 12:14)

Corsa a eliminazione donne (ore 12:30)

Sprint donne, quarti di finale – gara decisiva (ore 12:52)

Keirin uomini, finale 7°-12° posto (ore 13:18)

Keirin uomini, finale 1°-6° posto (ore 13:25)

Scratch uomini (ore 13:30)

Inseguimento a squadre donne, finali (ore 13:48)

Venerdì 16 ottobre

Cronometro uomini, qualificazioni (ore 06:00)

Omnium donne, scratch – 1ª prova (ore 06:35)

Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ore 06:57)

Omnium donne, tempo race – 2ª prova (ore 08:37)

Corsa a punti uomini (ore 11:05)

Sprint donne, semifinali – gara 1 (ore 11:57)

Omnium donne, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 12:07)

Sprint donne, semifinali – gara 2 (ore 12:27)

Cronometro uomini, finale (ore 12:37)

Inseguimento individuale uomini, finali (ore 13:15)

Sprint donne, finali – gara 1 (ore 13:30)

Omnium donne, corsa a punti – 4ª prova (ore 13:40)

Sprint donne, finali – gara 2 (ore 14:12)

Sprint donne, finali – gara decisiva (ore 14:40)

Sabato 17 ottobre

Cronometro donne, qualificazioni (ore 05:00)

Sprint uomini, qualificazioni (ore 05:39)

Omnium uomini, scratch – 1ª prova (ore 06:27)

Sprint uomini, sedicesimi di finale (ore 06:45)

Inseguimento individuale donne, qualificazioni (ore 07:23)

Sprint uomini, ottavi di finale (ore 08:46)

Omnium uomini, tempo race – 2ª prova (ore 09:05)

Cronometro donne, finale (ore 11:35)

Sprint uomini, quarti di finale – gara 1 (ore 12:01)

Madison donne (ore 12:17)

Omnium uomini, corsa a eliminazione – 3ª prova (ore 13:01)

Sprint uomini, quarti di finale – gara 2 (ore 13:23)

Inseguimento individuale donne, finali (ore 13:59)

Sprint uomini, quarti di finale – gara decisiva (ore 14:17)

Omnium uomini, corsa a punti – 4ª prova (ore 14:23)

Domenica 18 ottobre

Sprint uomini, semifinali – gara 1 (ore 05:00)

Keirin donne, primo turno (ore 05:08)

Sprint uomini, semifinali – gara 2 (ore 05:35)

Keirin donne, recuperi del primo turno (ore 05:53)

Sprint uomini, semifinali – gara decisiva (ore 06:07)

Keirin donne, quarti di finale (ore 07:35)

Sprint uomini, finali – gara 1 (ore 07:49)

Corsa a punti donne (ore 07:59)

Keirin donne, semifinali (ore 08:36)

Corsa a eliminazione uomini (ore 08:45)

Sprint uomini, finali – gara 2 (ore 09:07)

Keirin donne, finale 7°-12° posto (ore 09:37)

Keirin donne, finale 1°-6° posto (ore 09:44)

Sprint uomini, finali – gara decisiva (ore 09:49)

Madison uomini (ore 10:03)