Ciclismo su pista, ufficiale il quartetto femminile dell’Italia. Torna Elisa Balsamo

Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini: questa è la composizione del quartetto femminile per l’inseguimento a squadre che animerà i Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in programma a Shanghai (Cina) dal 14 al 18 ottobre. L’Italia punterà a ben figurare nel Velodromo della località cinese, dove l’avventura incomincerà mercoledì 14 ottobre con il turno di qualificazione, che anticiperà i turni a eliminazione diretta.

La compagine tricolore ha tutte le carte in regola per ben figurare e provare a battagliare per una medaglia nella prima competizione utile a delineare il ranking che qualificherà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Elisa Balsamo tornerà in squadra dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei, dove si meritò anche il terzo gradino del podio nella Madison.

La 28enne trionfò ai Mondiali 2022 insieme a Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, mentre era assente nel 2025 quando furono Fidanza, Guazzini, Martina Alzini e Federica Venturelli a fare suonare l’Inno di Mameli. La squadra maschile sarà invece guidata dai fari Filippo Ganna e Jonathan Milan.