Ciclismo su pista: show di Milan nell’inseguimento. Bianchi in finale, Balsamo attualmente sesta

La terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai si è aperta con il botto in casa Italia in quella che era forse la specialità più attesa. Una prestazione straordinaria di Jonathan Milan, autore del nuovo record del mondo nell’inseguimento individuale in 3’58”850. Il friulano si giocherà l’oro contro il danese Frederik Madsen, mentre Filippo Ganna, terzo nelle qualificazioni in 4’00”976, affronterà Rasmus Pedersen nella finale per il bronzo.

Nel chilometro da fermo, il miglior tempo delle qualificazioni è stato firmato dall’olandese Jeffrey Hoogland, capace di chiudere in 58”680, davanti al francese Etienne Oliviero in 58”884 e al britannico Joseph Truman in 59”232. L’Italia avrà comunque un rappresentante nella finale: Matteo Bianchi ha conquistato l’ottavo e ultimo posto disponibile con il tempo di 1’00”217. Niente da fare invece per Fabio Del Medico, diciottesimo in 1’01”848.

Nell’omnium femminile, Elisa Balsamo è sesta con 52 punti dopo le prime due prove su quattro. L’azzurra aveva iniziato con il quinto posto nello scratch, vinto a sorpresa dalla giapponese Tsuyaka Uchino, davanti ad Amalie Dideriksen e Anna Morris. La tempo race ha invece premiato la britannica Morris, che ha guadagnato terreno anche grazie ai giri conquistati, portandosi al comando della classifica con 76 punti. Alle sue spalle ci sono Uchino a quota 70 e Dideriksen con 66, mentre Balsamo è a 14 lunghezze dalla zona podio.

L’attenzione si sposta ora sul pomeriggio, quando arriveranno le attesissime finali dell’inseguimento individuale, poi quella del chilometro da fermo, della corsa a punti maschile e dello sprint al femminile, oltre alle due restanti prove dell’omnium.