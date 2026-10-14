Ciclismo
Ciclismo su pista, orari e italiani in gara domani ai Mondiali (15 ottobre): Vece e Predomo per stupire, quartetti confermati?
Giovedì 15 ottobre andrà in scena la seconda giornata di gare ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista. Si incomincerà alle ore 06.00 italiane con la sessione mattutina, poi alle ore 11.05 si disputerà la sessione pomeridiana. L’Italia si giocherà carte importanti, è già certa di una medaglia e punta a vivere grandi emozioni al Velodromo di Shanghai (Cina).
Riflettori puntati sull’inseguimento a squadre maschile: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan affronteranno la Danimarca nella finale per l’oro. Mattia Predomo e Miriam Vece cercheranno di sorprendere, rispettivamente tra il keirin e lo sprint. Da seguire il quartetto dell’inseguimento femminile con Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, che punteranno a raggiungere le finali. Spazio a Davide Stella nello Scratch e a Rachele Barbieri nella Elimination Race.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di giovedì 15 ottobre ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista. Prevista la diretta tv su RaiSportHD, la diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per la sessione pomeridiana; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 15 OTTOBRE
Giovedì 15 ottobre
06.00 Keirin maschile, primo turno
06.27 Sprint femminile, qualifiche
07.18 Keirin maschile, ripescaggio
07.45 Sprint femminile, sedicesimi di finale
08.23 Keirin maschile, quarti di finale
08.37 Sprint femminile, ottavi di finale
11.05 Inseguimento a squadre femminile, primo turno
11.33 Sprint femminile, quarti di finale: gara-1
11.49 Keirin maschile, semifinali
12.00 Inseguimento a squadre maschile, finali
12.14 Sprint femminile, quarti di finale: gara-2
12.30 Elimination Race femminile
12.52 Sprint femminile, quarti di finale: eventuali decider
13.18 Keirin maschile, finale settimo-dodicesimo posto
13.25 Keirin maschile, finale primo-sesto posto
13.30 Scratch maschile
13.48 Inseguimento a squadre femminile, finali
ITALIANI IN GARA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 15 OTTOBRE
Giovedì 15 ottobre
06.00 Keirin maschile, primo turno: Mattia Predomo
06.27 Sprint femminile, qualifiche: Miriam Vece
07.18 Keirin maschile, ripescaggio: eventuale Mattia Predomo
07.45 Sprint femminile, sedicesimi di finale: eventuale Miriam Vece
08.23 Keirin maschile, quarti di finale: eventuale Mattia Predomo
08.37 Sprint femminile, ottavi di finale: eventuale Miriam Vece
11.05 Inseguimento a squadre femminile, primo turno: Italia (Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini) vs Germania
11.33 Sprint femminile, quarti di finale: gara-1: eventuale Miriam Vece
11.49 Keirin maschile, semifinali: eventuale Mattia Predomo
12.00 Inseguimento a squadre maschile, finale per l’oro: Italia (Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti, Jonathan Milan) vs Danimarca
12.14 Sprint femminile, quarti di finale: gara-2: eventuale Miriam Vece
12.30 Elimination Race femminile: Rachele Barbieri
12.52 Sprint femminile, quarti di finale: eventuali decider: eventuale Miriam Vece
13.18 Keirin maschile, finale settimo-dodicesimo posto: eventuale Mattia Predomo
13.25 Keirin maschile, finale primo-sesto posto: eventuale Mattia Predomo
13.30 Scratch maschile: Davide Stella
13.48 Inseguimento a squadre femminile, finali: eventuale Italia
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 11.00, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play dalle ore 11.00, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 11.00, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.