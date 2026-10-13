Ciclismo su pista, Mondiali 2026: tutti gli azzurri iscritti gara per gara

Tutto pronto per il momento culminante dell’annata. Cinque giorni di gare mozzafiato che terranno gli appassionati con il fiato sospeso dal primo all’ultimo secondo. Si disputano a Shanghai, da mercoledì 14 ottobre a domenica 18, i Mondiali di ciclismo su pista.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione con un contingente di ventidue atleti, tredici uomini e nove donne, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il bilancio di Santiago del Cile 2025, edizione in cui la spedizione tricolore ha conquistato due ori e un bronzo chiudendo al terzo posto del medagliere.

La formazione azzurra rappresenta il giusto mix tra stelle di prima grandezza che fanno il proprio ritorno alle competizioni su pista e giovani di talento che hanno tutte le carte in regola per ben figurare e recitare un ruolo da protagonisti in una competizione iridata.

Le attese maggiori sono indubbiamente concentrate su Filippo Ganna che sarà protagonista dell’inseguimento a squadre. Completeranno il quartetto azzurro Francesco Lamon, Alessio Magagnoti e Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek sarà poi atteso protagonista anche nell’inseguimento individuale.

In campo femminile le punte di diamante della spedizione azzurra saranno Elisa Balsamo, attesa dalle prove dell’omnium e dell’inseguimento a squadre, il duo Guazzini-Consonni nella Madison, detentrici del titolo olimpico, e Rachele Barbieri, oro ai recenti Giochi del Mediterraneo che disputerà la gara a eliminazione, corsa a punti e team sprint.

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026, GLI ISCRITTI DELL’ITALIA

Eliminazione maschile

Matteo Fiorin

Inseguimento individuale maschile

Etienne Grimod-Jonathan Milan

Keirin maschile

Mattia Predomo

Madison Maschile

Niccolò Galli-Simone Consonni

Omnium maschile

Simone Consonni

Corsa a punti maschile

Niccolò Galli

Scratch maschile

Davide Stella

Velocità individuale maschile

Mattia Predomo

Inseguimento a squadre maschile

Alessio Magagnotti-Filippo Ganna-Francesco Lamon-Jonathan Milan

Velocità a squadre maschile

Filippo Cusumano-Mattia Predomo-Stefano Minuta

Chilometro da fermo maschile

Fabio Del Medico-Matteo Bianchi

Eliminazione femminile

Rachele Barbieri

Inseguimento individuale femminile

Martina Alzini

Keirin femminile

Miriam Vece

Madison femminile

Chiara Consonni-Vittoria Guazzini

Omnium femminile

Elisa Balsamo

Corsa a punti femminile

Rachele Barbieri

Scratch femminile

Martina Fidanza

Velocità individuale femminile

Miriam Vece

Inseguimento a squadre femminile

Elisa Balsamo-Martina Alzini-Martina Fidanza-Vittoria Guazzini

Velocità a squadre femminile

Matilde Cenci-Miriam Vece-Rachele Barbieri

Chilometro da fermo femminile

Miriam Vece