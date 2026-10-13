Ciclismo
Ciclismo su pista, Mondiali 2026: tutti gli azzurri iscritti gara per gara
Tutto pronto per il momento culminante dell’annata. Cinque giorni di gare mozzafiato che terranno gli appassionati con il fiato sospeso dal primo all’ultimo secondo. Si disputano a Shanghai, da mercoledì 14 ottobre a domenica 18, i Mondiali di ciclismo su pista.
L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione con un contingente di ventidue atleti, tredici uomini e nove donne, con l’obiettivo dichiarato di migliorare il bilancio di Santiago del Cile 2025, edizione in cui la spedizione tricolore ha conquistato due ori e un bronzo chiudendo al terzo posto del medagliere.
La formazione azzurra rappresenta il giusto mix tra stelle di prima grandezza che fanno il proprio ritorno alle competizioni su pista e giovani di talento che hanno tutte le carte in regola per ben figurare e recitare un ruolo da protagonisti in una competizione iridata.
Le attese maggiori sono indubbiamente concentrate su Filippo Ganna che sarà protagonista dell’inseguimento a squadre. Completeranno il quartetto azzurro Francesco Lamon, Alessio Magagnoti e Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek sarà poi atteso protagonista anche nell’inseguimento individuale.
In campo femminile le punte di diamante della spedizione azzurra saranno Elisa Balsamo, attesa dalle prove dell’omnium e dell’inseguimento a squadre, il duo Guazzini-Consonni nella Madison, detentrici del titolo olimpico, e Rachele Barbieri, oro ai recenti Giochi del Mediterraneo che disputerà la gara a eliminazione, corsa a punti e team sprint.
MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026, GLI ISCRITTI DELL’ITALIA
Eliminazione maschile
Matteo Fiorin
Inseguimento individuale maschile
Etienne Grimod-Jonathan Milan
Keirin maschile
Mattia Predomo
Madison Maschile
Niccolò Galli-Simone Consonni
Omnium maschile
Simone Consonni
Corsa a punti maschile
Niccolò Galli
Scratch maschile
Davide Stella
Velocità individuale maschile
Mattia Predomo
Inseguimento a squadre maschile
Alessio Magagnotti-Filippo Ganna-Francesco Lamon-Jonathan Milan
Velocità a squadre maschile
Filippo Cusumano-Mattia Predomo-Stefano Minuta
Chilometro da fermo maschile
Fabio Del Medico-Matteo Bianchi
Eliminazione femminile
Rachele Barbieri
Inseguimento individuale femminile
Martina Alzini
Keirin femminile
Miriam Vece
Madison femminile
Chiara Consonni-Vittoria Guazzini
Omnium femminile
Elisa Balsamo
Corsa a punti femminile
Rachele Barbieri
Scratch femminile
Martina Fidanza
Velocità individuale femminile
Miriam Vece
Inseguimento a squadre femminile
Elisa Balsamo-Martina Alzini-Martina Fidanza-Vittoria Guazzini
Velocità a squadre femminile
Matilde Cenci-Miriam Vece-Rachele Barbieri
Chilometro da fermo femminile
Miriam Vece