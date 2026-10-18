Ciclismo su pista, Mondiali 2026: nell’ultima giornata nessuna medaglia azzurra. Consonni/Galli quinti nella madison

Si chiude senza nuove medaglie per l’Italia l’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai 2026. Il bilancio azzurro si ferma a quattro podi complessivi: l’oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale, gli argenti dei quartetti maschile e femminile e il bronzo di Filippo Ganna, sempre nell’inseguimento individuale. Nell’ultima sessione, il risultato migliore per i colori tricolori è arrivato dalla madison maschile, con Simone Consonni e Niccolò Galli quinti.

A chiudere il programma è stata la madison maschile, con il successo della Danimarca, capace di fare la differenza nella seconda parte della gara con la conquista di tre giri addirittura. Argento al Portogallo, mentre la Germania ha difeso il terzo posto per un solo punto sul Belgio. Come detto quinti gli azzurri, staccati però dalla zona podio.

Nella corsa a punti femminile ha trionfato l’irlandese Lara Gillespie, con 42 punti, davanti alla danese Amalie Dideriksen (37) e alla belga Shari Bossuyt (35). Rachele Barbieri ha concluso al dodicesimo posto con 2 punti. Nel keirin femminile, invece, la russa Alina Lysenko ha conquistato l’oro superando al fotofinish la tedesca Lea Sophie Friedrich e la britannica Emma Finucane. Si era già fermato nei ripescaggi il cammino dell’azzurra Miriam Vece.

Nella corsa a eliminazione maschile il titolo è andato al tedesco Tim Torn Teutenberg, vincitore davanti al danese Tobias Hansen e al belga Jules Hesters. Matteo Fiorin ha terminato quindicesimo dopo essere stato coinvolto in una caduta. La velocità maschile ha invece confermato il dominio di Harrie Lavreysen: l’olandese ha battuto in finale l’australiano Leigh Hoffman, conquistando l’ottavo titolo mondiale consecutivo nella specialità e il 23° oro iridato della carriera. Bronzo al giapponese Kaiya Ota, vittorioso su Nicholas Paul.