Ciclismo su pista, Lorena Wiebes si conferma regina dello Scratch ai Mondiali. Fidanza ai piedi del podio

Lorena Wiebes si conferma regina dello Scratch femminile dei Mondiali di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Shangai, la campionessa olandese, da favorita, si è imposta al termine dei 40 giri previsti, vincendo il duello nei metri finali con l’irlandese Lara Gillespie e conquistando il primo oro della rassegna cinese. La 27enne di Mijdrecht si conferma così la più forte nello Scratch, inanellando il terzo successo mondiale consecutivo dopo quelli di Ballerup (2024) e di Santiago del Cile (2025).

La gara va avanti con un ritmo molto blando fino a sette giri dalla conclusione quando la francese Valentine Fortin prova l’azione di anticipo. È proprio Lorena Wiebes a bloccare l’azione della transalpina, controllando il gruppo dalle posizioni di testa. A due giri dalla fine, l’olandese prende in mano la situazione e nei 250 metri finali lancia lo sprint.

Il successo sembra assicurato ma nei metri finali Lara Gillespie rimonta, arrivando a centimetri da un incredibile colpo di scena. Wiebes però è abile a dare il colpo di reni, conquistando il titolo iridato con più apprensione del previsto. Dietro all’irlandese, argento, completa il podio la portoghese Maria Martins. Inizia invece con una medaglia di legno il Mondiale dell’Italia.

Martina Fidanza, campionessa mondiale nello Scratch nel 2021 e nel 2022, non riesce nel finale a trovare la via giusta per la rimonta, rimanendo inglobata nel gruppo. Nei metri finali la bergamasca aumenta i giri ma il distacco dalle medaglie è già troppo. Quarto posto quindi per l’azzurra, in mattinata impegnata anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre.