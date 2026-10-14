Ciclismo su pista, l’Italia schianta la Gran Bretagna ed è in finale ai Mondiali! Show Ganna e Milan, rivelazione Magagnotti

L’Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell‘inseguimento a squadre maschile ai Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai (in Cina). Il quartetto azzurro trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in “semifinale”, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.

Ganna e Milan, supportati dallo specialista del lancio Francesco Lamon e dal teenager Alessio Magagnotti (unica new entry rispetto alla formazione che vinse l’oro olimpico a Tokyo nel 2021, in cui figurava Simone Consonni), hanno dominato di fatto la sfida con Team GB accumulando un buon vantaggio nella prima metà della prova per poi andare in progressione come da tradizione nell’ultimo chilometro.

L’Italia ha firmato un tempo di 3’45″332 (passaggio ai 2000 metri in 1’55″514), rifilando un distacco di oltre un secondo e mezzo al team pursuit britannico formato da Noah Hobbs, Henry Hobbs, Matthew Bostock ed Ethan Vernon (3’46″967). I nostri portacolori hanno ottenuto il secondo miglior riscontro cronometrico della sessione dietro solamente al notevole 3’44″043 della Danimarca, che si presenterà alla finale per l’oro da favorita.

I danesi Carl-Frederik Bevort, Lasse Leth, Frederick Madsen e Rasmus Pedersen si sono confermati degli interpreti eccezionali della specialità, passando ai 2000 metri più lenti di mezzo secondo rispetto agli italiani ma rendendosi protagonisti di una seconda metà di gara a dir poco impressionante. Le protagoniste dello spareggio per il bronzo saranno Gran Bretagna e Francia.