Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: tornano Ganna, Milan, Balsamo e Barbieri

Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre si terranno a Shanghai, in Cina, i Mondiali 2026 di ciclismo su pista, manifestazione che inaugurerà il cammino verso Los Angeles 2028: per l’Italia nella rassegna iridata del 2025 arrivarono gli ori del quartetto dell’inseguimento a squadre femminile e di Elia Viviani nell’eliminazione maschile, ed il bronzo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison femminile.

I Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno diramato l’elenco dei 22 convocati: tra gli uomini tornano a dedicarsi alla pista Filippo Ganna e Jonathan Milan, affiancati dai giovani Alessio Magagnotti, Davide Stella, Etienne Grimod e Matteo Fiorin.

Nella velocità, inoltre, sarà presente anche Filippo Cusumano, in rapida ascesa dopo il passaggio dalla BMX alla pista. Tra le donne, invece, ci saranno Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Alzini, Martina Fidanza e Rachele Barbieri, mentre sarà assente per infortunio Federica Venturelli.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Simone Consonni – Lidl-Trek

Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad

Fabio Del Medico – G.S. Fiamme Azzurre

Matteo Fiorin – Centro Sportivo Esercito

Niccolò Galli – Solme-Olmo-Arvedi

Filippo Ganna – Netcompany Ineos

Etienne Grimod – Solme-Olmo-Arvedi

Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre

Alessio Magagnotti – Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies

Jonathan Milan – Lidl-Trek

Stefano Antonio Minuta – G.S. Fiamme Oro

Mattia Predomo – Centro Sportivo Esercito

Davide Stella – UAE Team Emirates Gen Z

Donne

Martina Alzini – Centro Sportivo Esercito

Elisa Balsamo – Lidl-Trek Women Team

Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro

Matilde Cenci – G.S. Fiamme Oro

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre

Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro

Miriam Vece – G.S. Fiamme Oro