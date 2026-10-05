Ciclismo
Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: tornano Ganna, Milan, Balsamo e Barbieri
Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre si terranno a Shanghai, in Cina, i Mondiali 2026 di ciclismo su pista, manifestazione che inaugurerà il cammino verso Los Angeles 2028: per l’Italia nella rassegna iridata del 2025 arrivarono gli ori del quartetto dell’inseguimento a squadre femminile e di Elia Viviani nell’eliminazione maschile, ed il bronzo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison femminile.
I Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno diramato l’elenco dei 22 convocati: tra gli uomini tornano a dedicarsi alla pista Filippo Ganna e Jonathan Milan, affiancati dai giovani Alessio Magagnotti, Davide Stella, Etienne Grimod e Matteo Fiorin.
Nella velocità, inoltre, sarà presente anche Filippo Cusumano, in rapida ascesa dopo il passaggio dalla BMX alla pista. Tra le donne, invece, ci saranno Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Alzini, Martina Fidanza e Rachele Barbieri, mentre sarà assente per infortunio Federica Venturelli.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
Uomini
Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito
Simone Consonni – Lidl-Trek
Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad
Fabio Del Medico – G.S. Fiamme Azzurre
Matteo Fiorin – Centro Sportivo Esercito
Niccolò Galli – Solme-Olmo-Arvedi
Filippo Ganna – Netcompany Ineos
Etienne Grimod – Solme-Olmo-Arvedi
Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre
Alessio Magagnotti – Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies
Jonathan Milan – Lidl-Trek
Stefano Antonio Minuta – G.S. Fiamme Oro
Mattia Predomo – Centro Sportivo Esercito
Davide Stella – UAE Team Emirates Gen Z
Donne
Martina Alzini – Centro Sportivo Esercito
Elisa Balsamo – Lidl-Trek Women Team
Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro
Matilde Cenci – G.S. Fiamme Oro
Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre
Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro
Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro
Miriam Vece – G.S. Fiamme Oro