Ciclismo su pista: doppio argento per l’Italia negli inseguimenti ai Mondiali. Trionfo per Kopecky

L’Italia conquista due medaglie d’argento nella seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Entrambi i quartetti azzurri si sono giocati il titolo iridato nell’inseguimento a squadre, ma si sono dovuti arrendere a due avversarie di altissimo livello. Un doppio podio importante per la spedizione italiana, che ha sfiorato l’oro sia al maschile sia al femminile, senza però riuscire a contrastare il finale delle squadre rivali.

Nell’inseguimento a squadre maschile, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan hanno chiuso in 3’45”596, lontani 4”731 dalla Danimarca. I campioni scandinavi hanno dominato la finale con il tempo di 3’40”865, sfiorando il record del mondo e conquistando il terzo titolo iridato consecutivo. Argento anche per le campionesse uscenti dell’Italia femminile: Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno terminato in 4’09”967, battute dalla Gran Bretagna, oro in 4’04”610. Le azzurre, avanti dopo il primo chilometro, hanno subito la rimonta britannica nella seconda metà della prova.

Tra le altre finali, spicca il settimo titolo mondiale su pista di Lotte Kopecky, che ha vinto la corsa a eliminazione femminile davanti alla giapponese Yumi Kajihara e alla statunitense Megan Jastrab. Per l’Italia, Rachele Barbieri ha chiuso al 14mo posto. Nel keirin maschile, invece, Harrie Lavreysen ha confermato la propria superiorità conquistando il 22m,o oro mondiale, davanti al tedesco Maximilian Dörnbach e al giapponese Shinji Nakano.

Nello scratch maschile si è imposto il britannico Matthew Bostock, davanti al neozelandese Tom Sexton e al belga Lindsay De Vylder. Davide Stella ha concluso al 18mo posto, senza riuscire a inserirsi nella lotta per le medaglie. Nella velocità femminile sono approdate alle semifinali Yuan Liying, Sophie Capewell, Emma Finucane e la giapponese Mina Sato, protagonista dell’eliminazione a sorpresa della tedesca Lea Sophie Friedrich.