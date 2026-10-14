Ciclismo su pista, delusione Italia nella Team Sprint: azzurri fuori dalla finale ai Mondiali

La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai Mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso di svolgimento a Shanghai. Nelle gare della velocità a squadre maschile e femminile l’Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni.

Gli azzurri, che schierano Matteo Bianchi, Filippo Cusumano e Mattia Predomo, tagliano il traguardo in 43.444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. L’Olanda stabilisce il miglior tempo con 42.351 davanti alla Cina, seconda in 42.627, e al Giappone, terza in 42.713. Completano il quadro delle qualificate Australia, Gran Bretagna, Francia, Trinidad e Tobago e la Cechia.

Nella gara femminile il terzetto azzurro composto da Rachele Barbieri, Miriam Vece e Matilde Cenci chiude la propria prestazione con 49.208, rilevamento cronometrico che non garantisce il passaggio del turno e vale la sedicesima posizione con il terzultimo tempo sulle diciannove nazionali partecipanti.

La Gran Bretagna, che schiera Rhianna Parris-Smith, Sophie Capewell ed Emma Finucane, ottiene il miglior tempo con 45.842. Le britanniche precedono la Cina, seconda con +0.070, e la Germania, terza con un distacco di + 0.461. Completano il quadro delle qualificate al primo turno gli Atleti Neutrali, l’Australia, l’Olanda, la Nuova Zelanda e la Francia.