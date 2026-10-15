Ciclismo

Ciclismo su pista, Rachele Barbieri fuori dalla top-10 nell’inseguimento ai Mondiali

Fabrizio Testa

Pubblicato

4 minuti fa

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Rachele Barbieri / IPA

Niente da fare per Rachele Barbieri. L’azzurra si è dovuta infatti accontentare del piazzamento numero quattordici in occasione della prova ad eliminazione valida per i Mondiali 2026 di ciclismo su pista, attualmente in fase di svolgimento a Shanghai (Cina).

Nello specifico l’azzurra, apparsa fin dalle prime battute affaticata, ha salutato la competizione per decima, immediatamente dopo la danese Ellen Klinge e prima della spagnola Leyre Almena, vittima di una caduta.

A seguito di un susseguirsi di eliminazioni avvincente, a spuntarla è stata una delle favorite del lotto, la belga Lotte Kopecky, oro precedendo la nipponica Yumi Kajihara, argento, oltre che la statunitense Megan Jastrab, piazzatsi sul gradino più basso del podio.

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