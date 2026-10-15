Ciclismo su pista, anche il quartetto femminile in finale ai Mondiali! Germania battuta con un gran tempo

L’Italia si esalta nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai 2026. Il quartetto femminile azzurro ha battuto la Germania in semifinale e si è qualificato per la finale che metterà in palio la medaglia d’oro. Le Campionesse del Mondo in carica continuano così la propria difesa del titolo e confermano la competitività dell’Italia in una delle specialità più prestigiose del programma iridato, visti anche i risultati degli uomini.

A scendere in pista sono state Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, protagoniste di una prova solida e regolare. Le azzurre hanno preso subito il comando, passando al primo chilometro in 1’06”793, con 435 millesimi di vantaggio sulla Germania. Il margine è aumentato nella seconda parte della gara, arrivando a 1”110 a metà prova, prima che le avversarie provassero a rientrare.

La risposta italiana è stata efficace: al rilevamento dei 3000 metri il quartetto conservava ancora oltre un secondo di vantaggio, prima di chiudere in 4’06”771, con 914 millesimi sulla Germania. Un tempo che è valso, oltre che il miglior riscontro dell’intero turno di semifinale, anche il record italiano della specialità: migliorato il tempo timbrato quest’anno agli Europei di Konya.

Per confermarsi sul tetto del mondo, le azzurre dovranno ora superare la Gran Bretagna, che ha conquistato l’altro posto nella sfida per il titolo battendo l’Olanda in 4’07”238. Tempo che è distante sì mezzo secondo da quello delle azzurre, ma nella finalissima che ci sarà a fine sessione si sa che conteranno più le energie rimaste in canna rispetto al cronometro.