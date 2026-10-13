Ciclismo su pista, ai Mondiali 2026 inizia il cammino verso Los Angeles 2028: come funzionano le qualificazioni olimpiche

L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, che si disputeranno al Velodromo di Shanghai (Cina) dal 14 al 18 ottobre. La rassegna iridata sbarcherà in terra asiatica e il Bel Paese ricoprirà un ruolo primario, grazie alla presenza di un gruppo particolarmente quotato trascinato da Filippo Ganna, che dopo l’argento conquistato nella cronometro ai Mondiali su strada sarà chiamato a distinguersi anche in occasione di questo appuntamento che chiude la stagione.

La manifestazione segna l’inizio effettivo del cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: i Mondiali 2026 di ciclismo su pista avranno un peso specifico molto rilevante nel percorso di qualificazione ai Giochi, ormai lontani meno di due anni. Ma quali sono i criteri di ammissione alla rassegna a cinque cerchi e come funziona la marcia di avvicinamento verso la competizione più importante del quadriennio?

Soltanto il ranking UCI assegnerà i pass per Los Angeles 2028 e per stilare la classifica internazionale verranno considerati i risultati conseguiti ai Mondiali 2026-2027, ai Campionati Continentali 2027-2028 e ai due migliori riscontri in Coppa del Mondo 2027-2028. Per ogni disciplina i posti a disposizione sono i seguenti: otto squadre nel team sprint, trenta nello sprint e nel kerin, otto squadre nel team pursuit, quattordici nella madison, diciannove nell’omnium.