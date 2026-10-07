Ciclismo, Nienke Vinke si impone nella cronometro U23 femminile agli Europei. Nessuna italiana al via

Prosegue la giornata interamente dedicata alle cronometro individuali dei campionati Europei di ciclismo su strada 2026. Dopo le prove juniores, si è conclusa poco fa la gara contro le lancette valida per la categoria U23 femminile. Sulle strade di Sencur, al termine dei 22.1 chilometri previsti, l’oro è stato conquistato dall’olandese Nienke Vinke, autrice di una prova sensazionale soprattutto nella seconda parte del tracciato sloveno.

L’argento mondiale a cronometro si è dimostrata la più forte in campo continentale, inserendo le marce alte a partire dal secondo intermedio e chiudendo la prova con il crono di 32’36″93. Per la classe 2004 olandese si tratta della seconda medaglia in questi Europei dopo l’argento nella prova in linea. L’Olanda fa doppietta con Megan Arens che firma la seconda piazza dietro la connazionale con ben 36″ secondi di ritardo (33’13″71), accumulati soprattutto nel finale.

Chiude al terzo posto la slovacca Viktoria Chladonova, una delle favorite per il titolo. La classe 2006 non si è però oggi dimostrata più forte delle olandesi e si è dovuta accontentare del bronzo con un ritardo di 42″ dalla migliore prestazione. Chiude al quarto posto la tedesca Justyna Czapla con un distacco di 51″. Completa la top5 la belga Emma Siegers, distante 1’23”. Nessuna italiana ha partecipato alla prova U23 e Federica Venturelli lascia così il suo scettro di campionessa europea in mano a Nienke Vinke.