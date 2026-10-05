Ciclismo: l’Italia ci riprova nel Team Relay Senior Europei, occhio alla Francia

Un unico, grande, ambizioso, bellissimo obiettivo: riconfermarsi al vertice. Dopo il recente trionfo ai Campionati Mondiali, il Team Relay Senior azzurro ci riprova ai Campionati Europei 2026 di ciclismo, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in terra slovena.

La squadra, come sappiamo orfana di Filippo Ganna, sarà composta da Alessia Viglia, Monica Trinca Colonel, Elisa Longo Borghini, Matteo Sobrero, Marco Frigo e Mattia Cattaneo, pronti a misurarsi in un percorso di 44 km con partenza ed arrivo a Sencur caratterizzato da un tracciato ostico, in cui non mancheranno le asperità.

Sì perché subito dopo lo start, comincerà immediatamente una brevissima asperità, situata in concomitanza con l’abitato di Olševek. Poi, una volta raggiunta Tupaliče, a seguito di una curva secca destra comincerà la cruciale ascesa verso Možjanca (2,1 km al 10,2% con punte di quasi 15,6%), preludio di una discesa a valle e della ripetizione del medesimo circuito, che si concluderà con una curva insidiosa verso destro che permetterà ai corridori di spingersi verso il rettilineo.

Inutile dire che tra le squadre avversarie da tenere sotto stretta osservazione ci sarà la Francia, trionfatrice la scorsa edizione e in lizza con una formazione composta da Maeva Squiban, Rèmi Cavagna, Bruno Armirail, Cèdrine Kerbaol e Juliette Berthet. Presente anche la Polonia con Martyna Szczęśna, Dominika Włodarczyk, Kasia Niewiadoma, Dawid Lewandowski, Filip Maciejuk, Michał Kwiatkowski, i padroni di casa sloveni con Matic Žumer, Mihael Štajnar, Jaka Marolt, Pija Galof, Zoja Ferlež, Nika Bobnar e, infine, il Lussemburgo con Mats Wenzel, Gwen Nothum, Liv Wenzel, Marie Schreiber, Nina Berton, Alex Kirsch, Mathieu Kockelmann. Non sarà della partita invece la Svizzera, sul podio nelle ultime due annate.