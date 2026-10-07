Ciclismo
Ciclismo, le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni: prosegue il regno di Giulio Pellizzari. Eleonora Gasparrini vince tra le donne
Al termine della Tre Valli Varesine sono state aggiornate le classifiche della Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo su strada: nella graduatoria generale resta invariato il podio, che vede al primo posto Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 260 punti, il quale precede Tommaso Dati (Team Ukyō), alla piazza d’onore a quota 230, e Christian Scaroni (XDS Astana Team), sul gradino più basso del podio a quota 160.
Dopo 29 gare, quando ne mancano soltanto 3 al termine della stagione, nella graduatoria a squadre guida sempre la Team Polti VisitMalta, prima con 491 punti, davanti alla Bardiani CSF 7 Saber, seconda a quota 440, ed alla MBH Bank CSB Telecom Fort, terza con 316. Nella classifica riservata ai giovani comanda Ludovico Crescioli, primo, che sorpassa Giulio Pellizzari con i due che sono entrambi a quota 170 punti, mentre nella graduatoria degli scalatori svetta sempre Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) con 80 punti, davanti a Kevin Pezzo Rosola, che insegue con 75.
Nella classifica della combattività passa in testa Samuele Zoccarato, primo con 80 punti, che scavalca Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe), secondo a quota 78, infine nella graduatoria del Traguardo speciale Sicurezza condividono la vetta Giulio Pellizzari, Davide Donati, Diego Ulissi e Ludovico Crescioli, primi a pari merito a quota 60 punti.
Tra le donne, dopo 7 gare, quando ne manca soltanto una alla conclusione, è matematica la vittoria di Eleonora Gasparrini, prima con 106 punti, che è aritmeticamente irraggiungibile per Alessia Vigilia (Uno X Mobility), seconda a quota 50, Silvia Persico, terza con 42, Elisa Longo Borghini, quarta con 38, e Monica Colonel Trinca, quinta con 34. Nella graduatoria a squadre comanda la Bepink Vini Fantini con 31 punti, davanti alla Isolmant Premac Vittoria, seconda a quota 25 ed alla Aromitalia Vaiano, terza con 22.
Nella classifica delle giovani giuda Gaia Segato (Bepink), prima con 87 punti, davanti ad Elisa De Valllier (Top Girl Fassa Bortolo), seconda con 43. Tra le scalatrici comanda Silvia Persico, davanti a Monica Trinca Colonel, mentre la graduatoria della combattività vede in testa Elisa Longo Borghini, infine nel Traguardo Speciale Sicurezza la leader è Eleonora Gasparrini.
CLASSIFICHE COPPA ITALIA DELLE REGIONI – 7 OTTOBRE
INDIVIDUALE MAGLIA BLU UNIONCAMERE
1 Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 260
2 Tommaso Dati — TEAM UKYO — 230
3 Christian Scaroni — XDS ASTANA TEAM — 160
4 Davide Donati — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 133
5 Diego Ulissi — XDS ASTANA TEAM — 114
6 Ludovico Crescioli — TEAM POLTI VISITMALTA — 112
7 Federico Iacomoni — TEAM UKYO — 104
8 Andrea Vendrame — TEAM JAYCO ALULA — 97
9 Antonio Tiberi — BAHRAIN VICTORIOUS — 90
10 Alessandro Fancellu — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 86
CLASSIFICA A SQUADRE
1 TEAM POLTI VISITMALTA — 491
2 BARDIANI CSF 7 SABER — 440
3 MBH BANK CSB TELECOM FORT — 316
4 SOLUTION TECH NIPPO RALI — 268
5 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA — 218
6 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK — 90
7 TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFE’ BORBONE — 71
8 PETROLIKE — 39
9 ASD SWATT CLUB — 23
10 BIESSE – CARRERA – PREMAC — 22
CLASSIFICA GIOVANI
1 Ludovico Crescioli — TEAM POLTI VISITMALTA — 170
2 Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 170
3 Tommaso Dati — TEAM UKYO — 133
4 Luca Paletti — BARDIANI CSF 7 SABER — 115
5 Federico Iacomoni — TEAM UKYO — 91
6 Gianmarco Garofoli — SOUDAL QUICK-STEP — 83
7 Simone Gualdi — LOTTO INTERMARCHE’ — 80
8 Davide Donati — RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES — 70
9 Filippo Turconi — BARDIANI CSF 7 SABER — 57
10 Lorenzo Mark Finn — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 48
CLASSIFICA SCALATORI
1 Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 80
2 Kevin Pezzo Rosola — GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA — 75
3 Samuele Zoccarato — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 68
4 Emanuele Ansaloni — TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFÈ BORBONE — 51
5 Michael Belleri — BELTRAMI TSA TRE COLLI — 50
6 Nicolò Garibbo — TEAM UKYO — 50
7 Manuele Tarozzi — BARDIANI-CSF 7 SABER — 50
8 Lorenzo Fortunato — XDS ASTANA TEAM — 40
9 Mattia Gaffuri — TEAM PICNIC POSTNL — 40
10 Davide Bais — TEAM POLTI VISITMALTA — 38
CLASSIFICA COMBATTIVITA’
1 Samuele Zoccarato — MBH BANK CSB TELECOM FORT — 80
2 Giulio Pellizzari — RED BULL – BORA – HANSGROHE — 78
3 Kevin Pezzo Rosola — GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA — 50
4 Manuele Tarozzi — BARDIANI CSF 7 SABER — 50
5 Davide Bais — TEAM POLTI VISITMALTA — 45
6 Emanuele Ansaloni — TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAFFÈ BORBONE — 44
7 Filippo Zana — SOUDAL QUICK-STEP — 40
8 Walter Calzoni — PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM — 40
9 Andrea Pietrobon — TEAM POLTI VISITMALTA — 35
10 Filippo Agostinacchio — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 35
TRAGUARDO SICUREZZA
1. Giulio Pellizzari 60
2. Davide Donati 60
3. Diego Ulissi 60
4. Ludovico Crescioli 60
5. Antonio Tiberi 30
6. Mark Finn 30
7. Davide Piganzoli 30
8. Filippo Baroncini 30
9. Samuele Zoccarato 30
10. Tommaso Dati 30
MAGLIA BLU DONNE
1 Eleonora Camilla Gasparrini — UAE TEAM L’IMAD — 106
2 Alessia Vigilia — UNO‑X MOBILITY — 50
3 Silvia Persico — UAE TEAM L’IMAD — 42
4 Elisa Longo Borghini — UAE TEAM L’IMAD — 38
5 Trinca Colonel — LIV‑ALULA‑JAYCO — 34
6 Letizia Borghesi — AG INSURANCE SOUDAL TEAM — 32
7 Giada Silo — UAE DEVELOPMENT TEAM — 24
8 Chantal Pegolo — ISOLMANT‑PREMAC – VITTO — 22
9 Elisa Balsamo — LIDL – TREK — 20
10 Giulia Zambelli — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 20
CLASSIFICA A SQUADRE
1 VINI FANTINI – BEPINK — 31
2 ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA — 25
3 AROMITALIA VAIANO — 22
4 TOP GIRLS FASSA BORTOLO — 18
5 TEAM MENDELSPECK E-WORK — 3
CLASSIFICA GIOVANI
1 Gaia Segato — VINI FANTINI BEPINK — 87
2 Elisa De Vallier — TOP GIRLS FASSA BORTOLO — 43
3 Chantal Pegolo — ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA — 40
4 Eleonora Ciabocco — TEAM PICNIC POSTNL — 35
5 Eleonora La Bella — AROMITALIA VAIANO — 27
6 Giada Silo — UAE TEAM L’IMAD — 27
7 Irene Laudi — BORN TO WIN ZHIRAF — 12
8 Giulia Zambelli — BIESSE – CARRERA – PREMAC — 12
9 Irene Cagnazzo — VINI FANTINI – BEPINK — 10
10 Alessia Zambelli — TOP GIRLS FASSA BORTOLO — 7
CLASSIFICA SCALATRICI
1 Silvia Persico — UAE TEAM ADQ — 65
2 Monica Trinca Colonel — LIV-ALULA-JAYCO — 43
3 Elisa Longo Borghini — UAE TEAM ADQ — 40
4 Eleonora Camilla Gasparrini — UAE TEAM ADQ — 39
5 Letizia Borghesi — AG INSURANCE – SOUDAL TEAM — 35
6 Eleonora Ciabocco — PICNIC POSTNL — 35
7 Sofia Arici — VINI FANTINI – BEPINK — 34
8 Alessia Vigilia — UNO-X MOBILITY — 27
9 Gaia Segato — VINI FANTINI – BEPINK — 27
10 Chantal Pegolo — ISOLMANT-PREMAC – VITTORIA — 12
CLASSIFICA COMBATTIVITÀ’
1 Elisa Longo Borghini — UAE Team ADQ — 50
2 Monica Trinca Colonel — LIV‑ALULA‑JAYCO — 40
3 Silvia Persico — UAE Team ADQ — 37
4 Sofia Arici — Vini Fantini – Bepink — 30
5 Alessia Vigilia — Uno‑X Mobility — 25
6 Eleonora Camparrini Gasparrini — UAE Team L’IMAD — 25
7 Eleonora La Bella — Aromitalia Vaiano — 20
8 Sara Luccon — Top Girls Fassa Bortolo — 20
9 Elena Pirrone — Team Mendelspeck – E Work — 20
10 Elena De Laurentiis — Vini Fantini – Bepink — 14
TRAGUARDO SICUREZZA
1 Eleonora Gasparrini 30
2 Alessia Vigilia 30
3 Sofia Arici 30
4 Silvia Persico 30