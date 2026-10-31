Ciclismo, in arrivo una squadra greca con forte matrice italiana. Carera: “Darà lustro al nostro sport”

Sta per nascere una nuova squadra di ciclismo italo-greca: lo scrive SpazioCiclismo, che rilancia delle dichiarazioni di Alex Carera rilasciate a RadioCorsa, trasmissione che va in onda su Rai Sport HD. Si tratta di un progetto che avrà vita burocraticamente in Grecia ad opera di manager italiani.

Già nel 2027 la formazione potrebbe partire con una licenza Continental: i manager italiani saranno Marco Bellini, con una lunga esperienza al fianco di Gianni Savio, e Kevin Colleoni, ex ciclista professionista, che fino allo scorso anno ha corso con la Intermarché-Wanty.

Spiega Alex Carera: “I greci hanno scelto l’Italia perché, nonostante le tante critiche rivolte al ciclismo italiano, il management e lo staff italiani sono all’avanguardia.Saranno alla guida di un progetto che farà parlare per un lungo periodo nel mondo del ciclismo. Cresceranno un passo alla volta, ma hanno le qualità e le potenzialità per dare lustro al nostro sport“.