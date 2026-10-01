Ciclismo, il Giro dell’Emilia sarà l’ultima gara in carriera per Nairo Quintana

Lo aveva annunciato nello scorso marzo, alla vigilia del Giro di Catalogna, ora è arrivato per il colombiano Nairo Quintana il momento del ritiro agonistico: lo scalatore, che in carriera ha vinto il Giro d’Italia nel 2014 e la Vuelta a España nel 2016, arrivando secondo al Tour de France nel 2013 e nel 2015, e terzo nel 2016, saluterà il gruppo in occasione del Giro dell’Emilia di sabato 3 ottobre.

Dopo 15 stagioni da professionista, il colombiano, classe 1990, dunque, appende la bicicletta al chiodo al termine di una carriera ricca di imprese, esplosa con il successo al Tour de l’Avenir del 2010. Nel 2012 arrivano il passaggio alla Movistar e le vittorie alla Vuelta a Murcia ed alla Route du Sud, in una tappa del Giro del Delfinato, e proprio al Giro dell’Emilia, nella corsa che sarà anche il suo ultimo palcoscenico sabato prossimo.

Nel 2013, a 23 anni, Quintana giunge secondo al Tour de France, vincendo una frazione e portando a casa due maglie, quella bianca di miglior giovane e quella a pois di miglior scalatore. Nel 2014 vince il Giro d’Italia, primo colombiano a riuscire nell’impresa, poi arrivano altri due podi al Tour de France, con il secondo posto del 2015 ed il terzo del 2016, anno in cui arriva anche la vittoria della Vuelta a España.