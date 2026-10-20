Ciclismo, il Giro del Salento entra in calendario nel 2027

Si arricchisce a partire dal prossimo anno il calendario ciclistico internazionale. Dal 2027 entrerà infatti nel programma una nuova corsa che si disputerà nelle strade del sud Italia: il Giro del Salento. La breve gara a tappe pugliese è stata inserita dall’UCI come corsa di classe 1.2 e sarà riservata alle categorie dei Professionisti ed Elite/U23.

Il nuovo progetto sportivo è frutto dell’intesa tra la Federazione Ciclistica Italiana, ExtraGiro e Caroli Hotels e sarà un’occasione per mettere in mostra i nuovi talenti del ciclismo internazionale e dare lustro al ciclismo amatoriale, con un apposito programma che si volgerà in parallelo rispetto alle prove professionistiche. Il periodo scelto sarà l’inizio di stagione, con tre tappe che si svolgeranno dal venerdì 5 a domenica 7 febbraio 2027.

La cornice sarà la Puglia con le tre frazioni che esalteranno il territorio, dal mare all’entroterra. Si partirà infatti con la tappa Gallipoli-Matino, per poi spostarsi verso il centro con Tuglie-Maglie ed il grande finale con l’arrivo sul lungomare di Santa Maria di Leuca. Il sud Italia torna quindi protagonista del ciclismo internazionale con una nuova corsa a tappe pronta a regalare spettacolo e pubblicità.