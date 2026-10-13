Ciclismo, i colpi di mercato per il 2027: gli arrivi e le cessioni delle World Tour e Professional Italiane

Il ciclo mercato è in fermento e si stanno completando diversi trasferimenti in vista della prossima stagione. Quali sono stati i cambi di casacca più interessanti in vista del 2027 e che sono già stati ufficializzati dalla varie compagini? Spiccano due cambi di maglia sul fronte italiano: Giulio Ciccone ha lasciato la Lidl-Trek per accasarsi alla Pinarello Q36.5, mentre Filippo Ganna ha chiuso la propria avventura con la INEOS e correrà per la Lidl-Trek.

L’austriaco Felix Gall rafforzerà la Lidl-Trek dopo essersi distinto con la Decathlon, da annotare anche gli spostamenti di Arnaud De Lie (dalla Lotto alla Tudor) e Kasper Asgreen (dalla EF alla NSN) e di Mikel Landa (dalla Soudal alla Euskaltel). Lorenzo Finn approderà tra i professionisti con i colori della Red Bull-BORA-hansgrohe. Di seguito il quadro completo di tutti i trasferimenti per il ciclo mercato 2027 sul fronte del World Tour, mentre per le Professional devono ancora essere comunicate le ultime novità.

TRASFERIMENTI CICLO MERCATO 2027

WORLD TOUR

ALPECIN-PREMIER TECH

ARRIVI: Ivan Garcia Cortina (dalla Movistar), Madis Mihkels (dalla EF), Vincent van Hemelen (dalla Flanders-Baloise), Casper van Uden (dalla Picnic).

PARTENZE: Kaden Groves (alla Tudor).

BAHRAIN VICTORIOUS

ARRIVI: Kasper Borremans (neo professionista), Seth Dunwoody (neo professionista), Cristian Rodriguez (dalla Astana), Ibon Ruiz (dalla Kern Pharma), Liam Slock (dalla Lotto).

PARTENZE: Damiano Caruso (ritiro), Pello Bilbao (ritiro), Santiago Buitrago (alla NSN).

DECATHLON CMA CGM TEAM

ARRIVI: Aubin Sparfel (neo professionista).

PARTENZE: Stan Dewulf (alla Lotto), Felix Gall (alla Lidl-Trek), Pierre Gautherat (alla UAE), Gregor Muehlberger (alla Lidl-Trek).

EF EDUCATION-EASYPOST

ARRIVI: Juan Felipe Rodriguez (neo professionista), Gavin Sherry (neo professionista).

PARTENZE: Kasper Asgreen (alla NSN), Markel Beloki (alla INEOS), Madis Mihkels (alla Alpecin), Georg Steinhauser (alla Red Bull).

GROUPAMA-FDJ UNITED

ARRIVI: Ludovico Crescioli (dalla Polti), Alexandre Delettre (dalla TotalEnergies), Emilien Jeannière (dalla TotalEnergies), Giovanni Lonardi (dalla Polti), Victor Loulergue (neo professionista).

PARTENZE: Oliver Le Gac (ritiro), Valentin Madouas (alla Cofidis), Guillaume Martin (alla Lotto), Rudy Molard (ritiro).

LIDL-TREK

ARRIVI: Hector Alvarez (neo professionista), Igor Arrita (dalla UAE), Felix Gall (dalla Decathlon), Filippo Ganna (dalla INEOS), Jordan Jedat (dalla TotalEnergies), Jordi Meeus (dalla Red Bull), Gregor Muehlberg (dalla Decathlon), Georg Zimmermann (dalla Lotto).

PARTENZE: Andrea Bagioli (alla Astana), Giulio Ciccone (alla Pinarello Q36.5), Bauke Mollema (ritiro), Jacopo Mosca (ritiro), Tim Torn Teutenberg (alla Soudal), Max Walscheid (ritiro).

LOTTO INTERMARCHE

ARRIVI: Stan Dewulf (dalla Decathlon), Halvor Dolven (neo professionista), Milan Donie (neo professionista), Kamiel Eeman (neo professionista), Brandon Fedrizzi (neo professionista), Guillaume Martin (Groupama), Juan Sebastian Molano (dalla UAE), Victor Vaneeckhoutte (neo professionista), Clément Venturini (dalla Unibet).

PARTENZE: Cedric Beullens (alla NSN), Jasper De Buyst (ritiro), Arnaud De Lie (alla Tudor), Felix Oern-Kristoff (alla Uno-X), Robin Orins (ritiro), Liam Slock (alla Bahrain), Lennert van Eetvelt (alla NSN), Georg Zimmermann (alla Lidl-Trek).

MOVISTAR

ARRIVI: Ivan Cobo (dalla Kern Pharma), Javier Cubillas (neo professionista), Hugo de la Calle (dalla Burgos), Mads Landbo (neo professionista), Mateo Ramirez (neo professionista), Diego Uriarte (dalla Kern Pharma).

PARTENZE: Ivan Garcia (alla Alpecin), Lorenzo Milesi (alla Soudal), Nairo Quintana (ritiro).

NETCOMPANY INEOS

ARRIVI: Markel Beloki (dalla EF), Benjamin Noval (neo professionista), Harold Tejada (dalla Astana).

PARTENZE: Andrew August (alla Pinarello Q36.5), Filippo Ganna (alla Lidl-Trek), Bob Jungels (ritiro), Victor Langellotti (alla Astana), Magnus Sheffield (alla Uno-X), Artem Shmidt (alla NSN), Ben Swift (ritiro), Ben Turner (alla Soudal), Sam Welsford (alla Jayco).

NSN CYCLING TEAM

ARRIVI: Kasper Asgreen (dalla EF), Cedric Beullens (dalla Lotto), Santiago Buitrago (dalla Bahrain), Artem Shmidt (dalla INEOS), Lennert van Eetvelt (dalla Lotto), Jens Verbrugghe (neo professionista).

PARTENZE: Guillaume Boivin (ritiro), Marco Frigo (alla UAE), Alexey Lutsenko (ritiro).

RED BULL-BORA-HANSGROHE

ARRIVI: Lorenzo Finn (neo professionista), Georg Steinhauser (dalla EF)

PARTENZE: Nico Denz (alla Tudor), Jordi Meeus (alla Lidl-Trek)

SOUDAL SAFETY JOFFER

ARRIVI: Ceriel Desal (dalla Soudal Devo), Lorenzo Milesi (dalla Movistar), Tim Torn Teutenberg (dalla Lidl Trek), Ben Turner (dalla INEOS).

PARTENZE: Ethan Hayter (alla Pinarello Q36.5), Mikel Landa (alla Euskaltel), Casper Pedersen (alla Uno-X).

TEAM JAYCO ALULA

ARRIVI: Oliver Bleddyn (neo professionista), Ugo Fabries (neo professionista), Alessandro Fancellu (dalla MBH), Wil Holmes (neo professionista), Sam Welsford (dalla INEOS.

PARTENZE: Luke Durbridge (ritiro), Luka Mezgec (ritiro), Mauro Schmid (alla Pinarello Q36.5).

TEAM PICNIC POSTNL

ARRIVI: Milan De Ceuster (neo professionista), Mees Vlot (neo professionista).

PARTENZE: Pavel Bittner (alla Pinarello Q36.5), Fabio Jakobsen (alla Visma), Casper van Uden (Alpecin).

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

ARRIVI: Mark Donovan (dalla Pinarello Q36.5), Fabio Jakobsen (dalla Picnic), Matisse van Kerckhove (neo professionista).

PARTENZE: Steven Kruijswijk (ritiro).

UAE EMIRATES XRG

ARRIVI: Abel Balderstone (dalla Caja Rural), Marco Frigo (dalla NSN), Pierre Gautherat (dalla Decathlon), Davide Stella (neo professionista).

PARTENZE: Igor Arrieta (alla Lidl-Trek), Juan Sebastian Molano (alla Lotto).

UNO-X MOBILITY

ARRIVI: Kristian Egholm (neo professionista), Felix Oern-Kristoff (dalla Lotto), Casper Pedersen (dalla Soudal), Magnus Sheffield (dalla INEOS).

PARTENZE: Martin Urianstad Bugge (ritiro), Sven Erik Bystroem (ritiro), Magnus Cort (ritiro), Jonas Hvideberg (ritiro).

XDS ASTANA

ARRIVI: Andrea Bagioli (dalla Lidl-Trek), Nicolas Breuillard (dalla TotalEnergies), Tommaso Dati (neo professionista), Victor Langellotti (dalla INEOS), Matteo Scalco (dalla Astana Devo), Anthony Turgis (dalla TotalEnergies).

PARTENZE: Davide Ballerini (alla Pinarello Q36.5), Sergio Higuita (alla Caja Rural), Florian Samuel Kajamini (alla MBH), Cristian Rodriguez (alla Bahrain).

PROFESSIONAL

In aggiornamento.