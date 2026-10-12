Giulio Ciccone correrà con la Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team: c’è l’ufficialità

Dopo i rumors delle scorse settimane, ora è arrivata l’ufficialità: Giulio Ciccone correrà dal 2027 con la Pinarello Q36.5 Pro Cycling. L’abruzzese, vicecampione europeo in carica, lascia la Lidl-Trek firmando un contratto per i prossimi tre anni con la squadra “Professional” svizzera.

Ciccone, dopo otto anni di militanza con la stessa squadra, inizierà quindi un nuovo capitolo di una carriera che, nell’ultimo periodo, si è dimostrata molto competitiva: “Dopo otto anni con la stessa squadra, questa è una decisione importante, ma che volevo davvero prendere: sento di avere ancora molto da dare e avevo bisogno di una nuova sfida, di una motivazione rinnovata e di un ambiente in cui potessi sentirmi a casa. Fin dal nostro primo incontro, ho percepito qualcosa di diverso. Non si trattava solo di numeri, risultati o discussioni tecniche. Ho percepito vera fiducia e apprezzamento, e ho capito che le persone dietro a questo progetto mi volevano davvero qui. Per me, il lato umano di una squadra viene prima di tutto. Corro con il cuore, e sono le persone che mi circondano a darmi energia”.

Poi il vincitore della maglia a pois nel Tour de France 2023 ha aggiunto: “Essendo italiano, anche il legame con Pinarello e Q36.5 significa molto per me. Non vedo l’ora di correre al fianco di Tom Pidcock. L’ho sempre ammirato, non solo per il suo talento, ma perché è un corridore che pensa in modo diverso e non ha paura di fare le cose a modo suo. Spero che potremo darci qualcosa in più a vicenda e costruire insieme qualcosa di speciale”.

Infine, lo scalatore classe 1994 ha affermato: “Questo è un cambiamento in cui credo davvero. Ho ancora la stessa passione, la stessa voglia di vincere e lo stesso desiderio di dare il massimo in sella. Ora è il momento di portare quell’energia in un nuovo capitolo, insieme”.