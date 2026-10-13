Filippo Ganna correrà con la Lidl-Trek, arriva l’ufficialità dell’accordo

Per Giulio Ciccone che saluta, Filippo Ganna che arriva nel roster: il ciclomercato della Lidl-Trek si arricchisce di un nuovo importante pezzo in vista delle prossime stagioni andando a mettere sotto contratto uno dei cronoman più importanti al mondo.

L’azzurro, detentore del record dell’ora (impegnato in questi giorni nei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai), lascia la britannica Netcompany – Ineos, formazione con cui correva di fatto dal 2019 (quando si chiamava ancora Sky), per intraprendere una nuova avventura che lo ha visto firmare un accordo valido fino al 2029.

“Non vedo l’ora di affrontare la prossima stagione – ha affermato Ganna al sito ufficiale della sua nuova formazione – con una squadra importante come la Lidl-Trek. Sono orgoglioso di unirmi al team: guardo già al primo ritiro che faremo nel 2027. Dopo otto anni, cominciare un nuovo capitolo è fantastico: mi sento estremamente motivato. Ho grandi obiettivi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, in particolare nelle Classiche: con la squadra che avremo, nulla è precluso. Naturalmente, anche i Grandi Giri restano un obiettivo importante e non vedo l’ora di supportare la squadra, pur cercando di cogliere le mie occasioni personali”.

Nella Lidl-Trek, al fianco di Ganna vi saranno altri due corridori che il piemontese conosce molto bene: quei Jonathan Milan e Simone Consonni, con cui il classe 1996 ha condiviso diverse avventure con la maglia dell’Italia ai Giochi Olimpici, dall’oro di Tokyo nel 2021 al bronzo di Parigi 2024 (con loro vi era l’ultimo elemento del quartetto ossia Francesco Lamon).

“Conosco Simone e Jonathan – ha concluso Ganna – per aver corso insieme a loro su pista. È bello ritrovare Simone nella stessa squadra dopo tanti anni (anno corso insieme nel 2017 alla UAE Emirates). Sarà fantastico lavorare con Jonathan, perché è una persona eccezionale. Mads Pedersen è il leader della squadra: spero di essere un valido supporto per lui e viceversa; so che anche lui sarà un ottimo alleato per me”.