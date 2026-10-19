Ciclismo, Elena Cecchini conferma il ritiro: “È stato un lungo viaggio durato come un battito”

Elena Cecchini ha detto basta. L’Eneco Tour, terminato nella giornata di ieri nei Paesi Bassi, è stata a conti fatti l’ultima corsa dell’azzurra dopo una lunga carriera internazionale ad alto livello. La nativa di Udine si ritira all’età di 34 anni (aveva già anticipato questa scelta nel corso della stagione), mettendo fine ad un percorso cominciato nel lontano 2011 per quanto riguarda il professionismo.

Nel palmarès della friulana classe 1992 spiccano i tre titoli nazionali consecutivi ottenuti tra il 2014 ed il 2016, due titoli italiani a cronometro nel biennio 2018-2019 e l’argento europeo del 2019 oltre a due partecipazioni olimpiche con la maglia azzurra a Rio 2016 e Parigi 2024. Nel complesso Cecchini ha collezionato dodici successi su strada, cimentandosi nella prima fase della sua carriera anche nelle competizioni su pista.

Sposata dal 2022 con Elia Viviani, ecco il messaggio d’addio di Elena Cecchini al ciclismo: “1998-2026. Si può ricominciare da capo? Un lungo viaggio che è durato come un battito del cuore. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi anni, a tutte le mie squadre, alle mie compagne di squadra, alla nazionale, alle mie amate Fiamme Azzurre.

Grazie ai miei amici di sempre per esserci stati soprattutto quando non c’ero io. Grazie agli amici che ho incontrato lungo il cammino: avete reso la mia vita migliore. Grazie alla mia famiglia, da sempre il mio tutto. Ai miei genitori e mio fratello Daniele: senza il vostro aiuto non avrei mai potuto percorrere questa strada. Infine, grazie Elia. Mi hai insegnato ad amare il ciclismo molto più di quanto avessi potuto farlo da sola. Ad maiora”