Ciclismo, Cattaneo e Frigo tentano il colpo nella cronometro degli Europei. Non ci sarà Evenepoel

Archiviate le prove in linea agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia è tempo di pensare alle prove contro il tempo. Oggi si assegnano i titoli nelle Team Relay, mentre domani quelli individuali a cronometro. Quest’ultime avranno tutte la stessa durata di 22 km, visto che verrà affrontato un unico giro del circuito di Šenčur, lo stesso delle gare in linea.

Dunque non sarà una cronometro adatta agli specialisti più puri delle corse contro il tempo, visto che si dovrà affrontare lo strappo di Možjanca coni suoi 2100 metri con una pendenza media del 10,2%. Quasi sicuramente sarà il punto decisivo dove chi vorrà puntare alla maglia continentale dovrà fare la differenza.

Mancherà il grande favorito Remco Evenepoel, che dunque non andrà a caccia della doppietta dopo il rocambolesco successo nella gara in linea ai danni di Giulio Ciccone. Non ci sarà nemmeno Filippo Ganna, visto che il percorso non si addiceva più di tanto alle caratteristiche dell’azzurro. Fari puntati dunque sui padroni di casa, soprattutto Primoz Roglic, ma anche Jan Tratnik.

Un altro che potrebbe dire la sua è il belga Ian Van Wilder, ma anche lo svizzero Mauro Schmid e lo spagnolo Ivan Romeo. Sembrano un po’ più tagliati fuori degli specialisti puri come Stefan Kung, Bruno Armirail e Jakob Soderqvist.

E l’Italia? Come detto mancherà Filippo Ganna, ma attenzione alla coppia azzurra al via. Mattia Cattaneo e Marco Frigo possono assolutamente difendersi su un tale tracciato e potrebbero ottenere un piazzamento importante, sognando anche di salire sul podio europeo.